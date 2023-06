Xavier Trias, el candidato de Junts, en su intervención después de que Collboni haya sido elegido como nuevo alcalde, y visiblemente molesto y mal encajador, ha asegurado que PSC, BComú y PP «hacen un mal favor a la ciudad y al país» con su elección. «Hoy, señor Collboni, señor Sirera y señora Colau, hacen un mal favor a la ciudad y al país. A mis 76 años, yo ya lo decía: Si no salgo alcalde, que les den a todos», ha añadido Trias.

Ha asegurado que él se irá del consistorio con la conciencia tranquila, y ha agradecido la actitud del líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, para alcanzar un pacto de gobierno, que finalmente no ha prosperado.

Collboni

Trias ha criticado el «juego de magia» que le ha quitado la alcaldía, y ha recordado que en 2015 se publicó que él una supuesta cuenta bancaria en Suiza, causa que quedó archivada, pero que ha asegurado que le perjudicó en su intento de revalidar la alcaldía.

También ha lamentado que en 2019 los votos del ex líder de BCN Canvi y ex primer ministro francés, Manuel Valls, sirvieron para que Maragall no fuera alcalde, aunque ganó las elecciones, y ha señalado a Collboni por este episodio.

«Fue un invento, que no es de Colau, es de Collboni. Que intentó hacer lo mismo que hoy: un juego de magia para quitar la alcaldía que merecía», ha sostenido.

La Generalitat no invita a Vox

El Govern de la Generalitat no ha invitado a los dos concejales del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro y Liberto Sanderos, a la tradicional recepción de presidente de la Generalitat al nuevo alcalde de la ciudad y el resto de concejales después del pleno de constitución de cada nuevo Consistorio.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha recibido este sábado por la tarde al nuevo alcalde, el socialista Jaume Collboni, en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, adonde ha llegado después de atravesar la plaza Sant Jaume desde el Ayuntamiento.

Collboni ha encabezado la corporación municipal hasta la Generalitat, momento en el que los dos concejales de Vox aún estaban presentes, aunque no han entrado en el Palau.