Puigdemont: «No volví a Cataluña para ser detenido»

El ex presidente de la Generalitat y fugado de la justicia Carles Puigdemont ha asegurado este viernes que no volvió a Cataluña «para ser arrestado» sino para «ejercer el derecho a resistir la opresión». «Cuando un juez se niega a aplicar la ley democrática, eso es una forma de opresión que ningún demócrata debería tolerar», ha expresado el líder de Junts en alusión a la negativa del Supremo de aplicarle la Ley de Amnistía que el Gobierno del presidente, Pedro Sánchez, aprobó para eliminar los delitos cometidos por los responsables del procés independentista.

Puigdemont ha descrito los hechos del pasado 8 de agosto como un «acto público» dispuesto por «organizaciones cívicas y partidos políticos catalanes» para «darle la bienvenida» a su regreso. El ex presidente catalán volvió a España tras siete años huido de la justicia, después de ser investigado por organizar con fondos públicos, junto a otros políticos secesionistas, un referéndum de independencia ilegalizado por el Tribunal Constitucional el 1 de octubre de 2017.

El líder de Junts ha señalado a los jueces del Tribunal Supremo por haber decidido «mantener algunas de las órdenes de detención contra quienes organizaron el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017» a pesar de la aprobación de la Ley de Amnistía.

El magistrado del Supremo encargado de instruir la causa, Pablo Llarena, dictó un auto en el que no consideraba aplicable la amnistía al político independentista. El juez argumentaba que se malversaron fondos públicos en beneficio personal y afectaron a los intereses económicos de la Unión Europea. Se trata de dos de las excepciones que preveía la medida de gracia para no aplicarla.

Puigdemont ha señalado en un artículo de opinión publicado en el medio Politico que no ha sido «condenado, ni siquiera juzgado». Sin embargo, ha omitido que nada de ello ha ocurrido porque lleva siete años huido de la justicia española, lo que ha impedido que sea juzgado.

I didn’t return to Catalonia to be arrested. I returned to exercise the right to resist oppression. When a judge refuses to apply democratic law, that’s a form of oppression — one that no democrat should tolerate.

