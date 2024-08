Una tertuliana de Intxaurrondo en TVE ataca a los jueces por no amnistiar a Puigdemont: «Hacen política»

La periodista Laura Arroyo, tertuliana del programa de TVE presentado por Silvia Intxaurrondo, ha atacado a los jueces por no aplicar la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont, que se encuentra de nuevo en su residencia de Waterloo (Bélgica) después de que diese un mitin separatista el pasado jueves en Barcelona y darse posteriormente a la fuga. Considera que los magistrados están «torciendo constantemente» la amnistía para no aplicarse al ex presidente de la Generalitat y líder de Junts. «Algunos jueces han decidido hacer política por encima de lo que le corresponde. Yo soy una demócrata y a mí sí me preocupa», ha asegurado Arroyo.

«A mí lo que me parece preocupante no es tanto si se le dejó estar o si no se le detuvo porque no se quiso. A mí lo que me parece preocupante es que haya una persona que debería estar incluida en una ley que ha sido votada en la institución en la que mandan las leyes, es decir, en el Congreso de los Diputados elegidos por el voto de las urnas, y que esa ley, sin embargo, esté siendo torcida constantemente y utilizada con mucho cuidado y casi discrecionalmente por algunos jueces que han decidido hacer política por encima de lo que le corresponde a una institución emanada para ello, que es el Congreso», ha sostenido Laura Arroyo este martes durante una intervención en el programa La Hora de La 1 de TVE.

La periodista, de origen peruano, reconoce sentir «morbo» por Carles Puigdemont, después de que se haya vuelto a fugar tras haber intentado reventar la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. «Yo también soy hija de las series. Yo entiendo que en general Puigdemont da mucho morbo, dan muchas ganas de hablar de Puigdemont. Yo estuve pegada a RTVE cuando volvió», ha admitido la tertuliana del programa presentado por Silvia Intxaurrondo.

Laura Arroyo no ha dudado en elogiar a Carles Puigdemont por «hacer temblar al régimen del 78». «¿Cómo ha logrado este sujeto hacer enfadar a todo Cristo? El régimen del 78 se lleva las manos a la cabeza con Puigdemont, algo que, por cierto, a mí sí que me gusta. Me gusta mucho que el régimen del 78 tiemble, aunque mira que yo estoy en las antípodas de un sujeto como Carles Puigdemont», ha indicado.

«Vemos a jueves haciendo política»

Por ello, ha puesto en el blanco de sus críticas a los jueces por no aplicar la Ley de Amnistía a Puigdemont. Esta norma fue pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con los partidos separatistas a cambio de sus votos para que el dirigente socialista siguiese en La Moncloa. El Tribunal Supremo rechazó aplicarle esta medida de gracia por el delito de malversación y optó por mantenerle la orden de detención nacional por ser uno de los responsables del 1-O.

«Pero yo soy una demócrata y lo que más me preocupa es que haya un sujeto al que ha sido votado, elegido con un programa que está dentro de una Ley de Amnistía que ha sido votada mayoritariamente en el Congreso de los Diputados, y que de pronto vengan jueces a decirnos que no, contigo no se aplica. No es la primera vez que vemos a jueces haciendo política», ha zanjado la tertuliana del programa presentado por Silvia Intxaurrondo.

Laura Arroyo fue secretaria de análisis político y discurso de Podemos hasta 2023, año en el que se unió al medio de comunicación Canal Red, que fue fundado por el ex líder del partido morado y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Arroyo se unió el pasado mes de marzo como tertuliana a La Hora de La 1, programa presentado por Silvia Intxaurrondo. Por su parte, Iglesias se unió unas semanas después también como tertuliano a Mañaneros, el programa de la televisión pública presentado por Jaime Cantizano.

No es la primera vez que Arroyo carga contra los jueces. El pasado mes de junio, en el mismo programa de TVE, exigió al Gobierno de Pedro Sánchez «acabar con los jueces que utilizan la justicia para interferir en la política y dañar a adversarios políticos». Así se mostró después de que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia reabriese el caso contra Mónica Oltra, ex vicepresidenta autonómica, ex consejera de Igualdad y ex portavoz del Gobierno regional, así como contra sus antiguos altos cargos en el departamento que dirigía, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su ex marido a una menor tutelada.