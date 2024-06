Una tertuliana de Intxaurrondo en TVE exige a Sánchez «acabar con los jueces» que «hacen política»

La periodista Laura Arroyo, tertuliana del programa de TVE presentado por Silvia Intxaurrondo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «acabar con los jueces que utilizan la justicia para interferir en la política y dañar a adversarios políticos». Así se ha mostrado después de que la justicia haya abierto el caso contra Mónica Oltra, ex vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y ex consejera de Igualdad, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su ex marido a una menor tutelada. Arroyo ha tachado este hecho de «persecución infame» y de «lawfare» contra Oltra.

«Menos cartas del presidente Pedro Sánchez y cinco días de reflexión y un poco más de acciones concretas para acabar con los jueces que utilizan la justicia para interferir en la política y dañar a adversarios político», ha asegurado Laura Arroyo este viernes durante el programa La Hora de La 1, el canal de la televisión pública presentado por Silvia Intxaurrondo. La periodista se refiere de esta manera a la misiva que colgó Sánchez en las redes sociales con la que amagó con dimitir tras conocerse que un juzgado había abierto diligencias contra su mujer, Begoña Gómez. Lo que ocultó el dirigente socialista es que su esposa había sido imputada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias.

La tertuliana considera que la reapertura de la causa judicial contra Oltra «es un ataque contra cualquiera de nosotros». «El lawfare no se detiene. Creo que es importante hablar de que Oltra no es Mónica Oltra, es un ataque contra cualquiera de nosotras, contra cualquiera de nosotros en cualquier momento, y por lo mismo hay que exigir medidas concretas», ha señalado.

«Lo que hay que decir, el titular a grandes rasgos es que el lawfare no se detiene, hay que decir que llama mucho la atención que este caso se reabra con argumentos de Vox y la agitadora ultra como es Cristina Seguí sin ningún indicio ni ninguna otra razón más que hacer lo que Mónica Oltra de hecho denunció en su día que es calificar esto de una infamia, una persecución infame», ha defendido la periodista.

Laura Arroyo fue secretaria de análisis político y discurso de Podemos hasta 2023, año en el que se unió al medio de comunicación Canal Red, que fue fundado por el ex líder del partido morado y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Arroyo se unió el pasado mes de marzo como tertuliana a La Hora de La 1, programa presentado por Silvia Intxaurrondo. Por su parte, Iglesias se unió unas semanas después también como tertuliano a Mañaneros, el programa de la televisión pública presentado por Jaime Cantizano.

El caso de Mónica Oltra

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia reabrió este jueces el caso contra Mónica Oltra, ex vicepresidenta de la Comunidad Valenciana con Compromís, así como contra sus antiguos altos cargos en el departamento que dirigía, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su ex marido a una menor tutelada. El Tribunal Supremo confirmó en diciembre la condena de 5 años de cárcel al ex marido por abusar sexualmente de una menor tutelada en un centro de Valencia.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) informaron de que la audiencia estimó parcialmente los recursos de la acusación particular y las dos acusaciones populares, debido a que «no puede descartarse claramente» la existencia de una infracción penal y que existen indicios suficientes para procesar a los investigados.

El procedimiento contra Oltra y otras 15 personas fue archivado por el juez el pasado mes de abril al no encontrar evidencia de delito en su actuación ni de presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada. Mónica Oltra renunció el 21 de junio de 2022 a sus cargos en el Ejecutivo autonómico y en Las Cortes Valencianas debido a su investigación judicial en este caso.

«Periodistas corruptos»

Laura Arroyo ya exigió a Pedro Sánchez que tomase el control de los jueces y medios de comunicación. Fue el pasado 25 de abril, horas antes de que el dirigente socialista difundiese en las redes sociales la carta con la que amagó con su dimisión durante cinco días tras conocer él personalmente la imputación de su mujer. «Hay que actuar inmediatamente», afirmó Arroyo en el mismo programa de TVE presentado por Silvia Intxaurrondo.

«Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de actuar», señaló Arroyo en cuanto se le concedió el turno de palabra. La tertuliana reclamó al Ejecutivo que empiece «por tocar ese poder judicial» para, posteriormente, solicitar la «intervención directa de medios que no son medios» y que, así, los periodistas de la oposición «dejen de ejercer de cloacas mediáticas». «El lawfare no existe sin esos periodistas corruptos», apostilló en su intervención.