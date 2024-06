Iglesias sobre el sueldo de Irene Montero como eurodiputada de 7.800 € al mes: «Una cosa vergonzosa»

Pablo Iglesias criticó hace casi 9 años el sueldo del que gozan los eurodiputados de 7.800 euros netos al mes, un salario del que ahora gozará Irene Montero tras haber logrado un escaño en las elecciones europeas del pasado 9 de junio. «Lo que cobran los eurodiputados me parece una cosa vergonzosa», afirmó el que fuera por aquel entonces diputado de Podemos en el Parlamento Europeo.

Así se mostró el entonces líder de Podemos en el programa Salvados de La Sexta en octubre de 2015, que fue a un cara a cara entre él y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Pablo Iglesias no dudó en criticar los altos sueldos de los cargos públicos mientras que el resto de los ciudadanos cobrasen mucho menos. Estas palabras se le vuelven en contra a Iglesias, puesto que Irene Montero pasará a cobrar más de 153.000 euros al año.

«Lo que cobran los eurodiputados me parece una cosa vergonzosa. Es decir, que un eurodiputado se pueda meter 6.500 euros al mes en la cuenta cuando la mayor parte de los ciudadanos de su país no llegan a 1.000, me parece una barbaridad», aseguró por entonces Iglesias.

El dirigente podemita defendía que los cargos públicos tenían que ser «un ejemplo» para la sociedad. «A mí, en términos absolutos, 3.500 euros no me parece una barbaridad. Si la mayor parte de mis ciudadanos están cobrando 1.000 euros, nosotros tenemos que ser un ejemplo. Y es verdad que eso no soluciona los problemas, pero eso es una actitud, eso es una manera de decir ‘mientras en mi país la mayor parte de la gente no se puede ir de vacaciones y no cobra más de 1.000 euros, yo no puedo cobrar 4.500 euros con un cargo público’», apostilló.

Podemos logró dos escaños

Podemos logró dos escaños en las elecciones europeas del pasado 9 de junio. El partido morado sufrió un batacazo al perder más de un millón y medio de votos y dos eurodiputados con respecto a los comicios de 2014. Aquellas elecciones fueron las primeras en las que irrumpió Podemos antes de dar el salto a la política nacional, con Pablo Iglesias como principal rostro reconocido.

El partido morado logró su objetivo al conseguir que Irene Montero fuese eurodiputada, debido a que ya no gozaba de ningún cargo público tras su salida del Gobierno de Pedro Sánchez como ministra de Igualdad. Además, dejó de ser diputada en el Congreso después de que no fuese incluida en las listas de Sumar, por orden de Yolanda Díaz, para las elecciones generales del 23J.

Junto a Irene Montero, Isa Serra se aseguró también su plaza en el Parlamento Europeo. Serra fue condenada en abril de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a 19 meses de prisión como responsable de un delito de atentado. Ambas se garantizan un sueldo base de 10.075,18 euros brutos mensuales (antes de impuestos), 7.853,18 euros netos al mes. Pablo Iglesias ya criticó estos sueldos hace casi 9 años, salarios que ahora pasarán a cobrar Irene Montero e Isa Serra en el Parlamento Europeo.

Las dirigentes podemitas sumarán a esa asignación el cobro de las correspondientes dietas para cubrir los gastos que origine su actividad. Por ejemplo, cada eurodiputado recibe 4.950 euros mensuales fijos para gastos de alquiler, material informático, teléfonos y otros elementos necesarios para una oficina en su Estado miembro. También tiene derecho a 350 euros al día por «estancia», destinados a alojamiento y comidas. El Parlamento Europeo sufraga además los gastos de viaje de ida y vuelta a sus dos sedes en Bruselas y Estrasburgo, entre otros. El máximo de reembolso es de 4.886 euros anuales. Al finalizar su mandato, un eurodiputado tiene derecho a recibir una compensación mensual equivalente a su salario mensual.

«Trabajamos hasta las 20:00 horas»

La semana pasada Montero y Serra viajaron a Bruselas y grabaron un vídeo que posteriormente subieron a las redes sociales en su estreno como eurodiputadas. Montero explicó en este vídeo los pormenores de su primera visita a las instalaciones del Parlamento Europeo, donde desempeñará a partir de ahora su trabajo.

«Ayer cogimos el vuelo de la muerte, nos levantamos a las 3 y media de la mañana y trabajamos hasta las 8 de la tarde, pero hoy tenemos mejor cara», se quejó la ex ministra de Igualdad, a lo que Serra añadió: «Hoy ya hemos dormido siete horitas».

La dirigente podemita también describió las novedades en su visita al Parlamento Europeo. «Aquí todo es grande, gigante», relató, sorprendida. «Tienes que salir media hora antes para llegar a una reunión a tiempo, con lo cual, Isa y yo, mal», afirmó también, revelando así su impuntualidad.