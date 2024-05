Jordi Cañas: «La amnistía es corrupción de manual, Sánchez ha comprado 7 votos a unos delincuentes»

"Dirigentes del PP se reunieron en persona con Puigdemont y Feijóo tardó 24 horas en decir 'no' a la amnistía" "El 9J no es un plebiscito y no va de Sánchez o Feijóo, sino de Europa y sus ciudadanos" "Adrián Vázquez dijo hace un año que el PP era un partido corrupto y de tránsfugas"