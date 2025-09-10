Puente usa Renfe contra Castilla y León y Galicia para tapar las críticas al Gobierno por los incendios

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha parapetado en Renfe para cargar contra Castilla y León y Galicia para defenderse de las críticas al Gobierno por su gestión de los incendios. Este miércoles, durante su comparecencia en el Congreso, el dirigente socialista ha criticado que la empresa pública haya perdido casi de 3 millones de euros por la falta de planes autonómicos para combatir el fuego.

Durante cerca de nueve días, la red ferroviaria que conecta Madrid con Galicia permaneció cerrada. Entre tanto, fueron casi 400.000 las hectáreas de terreno que quedaron calcinadas. Entre reproches, el Partido Popular ha espetado al ministro que, en este periodo de tiempo, no sólo se hubiesen mantenido las vías bloqueadas a causa de las llamas sino que, desde el Gobierno, no se propusieran rutas alternativas para desplazar a los pasajeros.

Puente, desde la tribuna, que ha calificado de «sorprendente» la reprobación de los populares, se ha lanzado contra dos de las autonomías más afectadas por la peor ola de incendios que ha asolado España. Ante su enfado, ha dado a conocer a los presentes que Renfe estudiará, por primera vez, «una reclamación de responsabilidad patrimonial contra las comunidades autónomas de Castilla y Léon y de Galicia».

«Porque no es de recibo», ha expresado el ministro, «que Renfe y Adif hayan tenido que perder 3 millones de euros durante esos nueve días y que esto sea a costa de inventario». »

Hay unas administraciones que tienen que dimensionar un servicio de prevención y de extinción e incendios y no lo han hecho, y las consecuencias las paga Renfe», ha señalado en alusión a las autonomías bajo gobiernos del PP. En concreto, contra sus presidentes, el gallego Alfonso Rueda y el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco.

A su juicio, resulta insultante que haya escuchar comentarios como «qué mala es Renfe y Adif» por no haber prestado servicio a los usuarios del transporte ferroviario durante el tiempo que duró la oleada de incendios.

«No es de recibo que ustedes ataquen a la compañía ferroviaria las consecuencias de la falta de previsión de las administraciones que tienen las competencias en materia de protección civil», ha expresado.