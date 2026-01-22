Puente pasa de publicar 278 tuits por la DANA y 150 por los incendios a sólo 18 tras la tragedia de Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, muy activo en redes sociales, ha pasado de publicar 278 tuits relacionados con la DANA de 2024 y 150 por los incendios del pasado verano a sólo 18 tras la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) ocurrida el domingo.

Así se desprende de un análisis de la actividad de dicho ministro en redes. La cuenta del titular de Transportes y ex alcalde socialista de Valladolid presenta una media de 21 intervenciones diarias en la red social X. Si no se tienen en cuenta las horas de sueño, sale una intervención de cada 36 minutos aproximadamente en los últimos 15 meses, además de forma sostenida de lunes a domingo.

Cabe recordar que sólo horas antes del siniestro de Adamuz, que deja al menos 43 víctimas mortales, el ministro de Transportes se dedicó a burlarse de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y de su mujer Teresa Urquijo. Antes del accidente del Iryo y el Alvia, Puente había publicado ese domingo al menos trece mensajes.

El pasado agosto, el ministro Óscar Puente se reafirmó en sus polémicos tuits sobre el incendio de Tarifa (Cádiz), en los que politizó el fuego para atacar al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. «No voy a dar ningún paso atrás», remarcó.

El titular de Transportes tuvo que recular y borrar uno de sus mensajes, en el que situaba a Mañueco en las costas de Cádiz durante los graves incendios forestales en Castilla y León. «Éste le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma (Moreno)», tuiteó, aludiendo también al presidente de la Junta de Andalucía.

En lo relativo a la DANA, Puente alternó los ataques al PP con mensajes sobre la gestión de su Gobierno. «C3 barranco del Poyo. Pero en medio de tanta desolación ahí veis a ese señor con el mono amarillo. Ya se lo han limpiado. Y lo van a poner a funcionar en menos que canta un gallo. ¿Estado fallido? Díselo a los currelas de Adif», escribió, por ejemplo, el ministro por aquel entonces.

Un «contratiempo»

En rueda de prensa este miércoles, Puente definió el desastre ferroviario de Adamuz como un «contratiempo» que calificó de «muy grande». El dirigente socialista respondió así a una pregunta sobre la huelga convocada por Semaf, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, en la que exigirán mayor seguridad en el sector ferroviario. Se tratará de un parón sectorial de tres días para los próximos 9, 10 y 11 de febrero. La organización sindical lo decidió tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas «tres maquinistas».

«Entendemos el estado de ánimo de los maquinistas, entendemos sus reivindicaciones que pasan por mejorar la operativa ferroviaria en España, lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlo», señaló el titular de Transportes. Junto a ello, Puente dijo estar abierto a «escucharles y abordar este asunto» para lograr que el parón «no se llegue a convocar».