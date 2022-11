El PSOE no se fía de la capacidad legislativa de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras la Ley del sólo sí es sí, una normativa que está permitiendo las rebajas de condena de los agresores sexuales. Los socialistas seguirán con la tramitación de las enmiendas a la Ley Trans, otra normativa que trata de impulsar Montero. «Nos acaban de comunicar que el PSOE no quiere el acuerdo e irá con sus enmiendas a la ponencia», ha afirmado la ministra podemita.

«Estoy preocupada porque el PSOE me ha trasmitido que no quiere ese acuerdo y voy a seguir trabajando para que esto no ocurra. Debemos respetar el acuerdo de Gobierno porque costó mucho alcanzarlo y no podemos defraudar a los trans», ha explicado Montero este lunes en una entrevista concedida al programa La Hora de La 1 de TVE.

La titular de Igualdad ha reconocido también estar «preocupada» ante un «momento difícil de la tramitación de la ley». «Existe la posibilidad de que PSOE y PP puedan sumar (votos) para que se produzcan recortes de derechos en la infancia trans», ha apostillado.

«El PSOE me ha transmitido que no quiere ese acuerdo, pero estamos a tiempo de tratar de que eso no ocurra. Seguiremos negociando en las horas que quedan por delante para reconducir la situación y alcanzar un acuerdo con el PSOE y los grupos de la mayoría feminista», ha reiterado.

En desacuerdo

El principal punto de confrontación entre PSOE y Podemos en la tramitación de la Ley Trans es la autodeterminación de género en los menores. Los socialistas registraron hace un mes sus enmiendas parciales a la ley con las que pretende que los menores de 12 a 16 años necesiten el aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil, una exigencia que el texto actual contempla únicamente para los menores de 12 a 14 años.

Otra de las enmiendas del PSOE es que, en caso de que se quiera revertir el cambio de sexo en el registro, se tenga que obtener la aprobación judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Actualmente, el proyecto de ley contempla que esta reversibilidad se pueda solicitar a partir de los seis meses a través del mismo procedimiento regulado para el cambio registral, que no requiere autorización judicial en mayores de 14 años.

El PSOE

Los socialistas mantienen sus enmiendas a la Ley Trans de Montero, pero no dan por cerrado ningún proceso de negociación. Así lo aseguran fuentes internas del partido liderado por Pedro Sánchez, después de las declaraciones de Irene Montero.

«Nuestra decisión está dentro de lo que todavía es el trabajo parlamentario de cualquier texto legislativo. El PSOE no da por cerrado ningún proceso de negociación respecto a esta ley. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad jurídica de la ley y su blindaje frente a los más que previsibles recursos al Tribunal Constitucional del PP y de la ultraderecha», sostienen estas fuentes.