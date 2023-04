El PP reprocha al PSOE la falta de datos sobre la revisión de condenas a agresores sexuales por la ley del sólo sí es sí aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez pese a conocer sus riesgos. «Espero que el Gobierno no esté también en este caso manipulando y frenando la actualización de los datos», ha afirmado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, en alusión a los datos registrados sobre esta cuestión en los últimos 40 días.

La ley impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero ha provocado hasta el momento más de 750 rebajas de violadores y más de 70 excarcelados. Esta cifra aumentará de forma notable en los próximos días, cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actualice sus datos. Se estima que el dato real llegue hasta los 850 agresores sexual beneficiados, siendo 90 de ellos excarcelados, según informa OKDIARIO este martes.

Elías Bendodo recuerda que Pedro Sánchez es el presidente «que más más ha intentado meter la mano en la Justicia en la historia de la democracia». También arremete contra el PSOE por la tardanza en la tramitación de la reforma de la ley del sólo sí es sí. Los socialistas presentaron esta reforma y la aprobaron en el Congreso gracias a los votos del PP. Ahora, intentan retrasar su tramitación por presiones de sus socios de Podemos, ERC y EH Bildu, que han presentado sus propias enmiendas.

«Es una vergüenza que todavía no se haya aplicado esa reforma y el Gobierno está jugando con sus socios para no aplicarla, para no romper con ellos, mientras siguen saliendo violadores todos los días a la calle», ha señalado Bendodo este martes en una entrevista a RNE. «El problema es que el presidente del Gobierno avaló esta chapuza, por lo que el máximo responsable de la ley del sólo sí es sí es Pedro Sánchez», ha apostillado.

El coordinador general del PP reprocha al PSOE «las prisas» para aprobar la supresión del delito de sedición «en tiempo récord para contentar a sus socios independentistas en Cataluña». «En cambio, como tiene otro socio enfrentado que es Podemos por la ley del sólo sí es sí, la ha guardado en un cajón», ha lamentado.

«El apoyo del PP»

Bendodo le ha tendido la mano al PSOE para reformar la Ley Montero. «El PP es un partido de Gobierno y cuando un partido quiere ser la alternativa y no la oposición tiene que tender la mano en temas de Estado, en los temas urgentes, en los temas necesarios», ha defendido.

«Ahí está el apoyo del PP para reformar una ley que es una chapuza, una chapuza que ha hecho una parte del Gobierno, Podemos. Podemos nació para protestar, no para gobernar. Cuando los nacieron para protestar gobiernan, hacen chapuzas: ley del sólo sí es sí. Nosotros estamos aquí para ayudar e intentar modificarla», ha sostenido.

El dirigente del PP ha advertido que «el daño y la chapuza» de la Ley Montero «es tan grande que, aunque se modifique y entre en vigor mañana, todas las sentencias dictadas antes de la entrada en vigor, todavía pueden ser revisadas». «Y según el Consejo General del Poder Judicial pueden ser miles, es un disparate. Lo que planteamos es que cuanto antes se frene esta sangría, y que el Gobierno deje de marear la perdiz por intentar no enfadar a sus socios de Gobierno», ha zanjado Elías Bendodo.