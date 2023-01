La ex vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo confiesa que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sabía que la ley del sólo sí es sí, impulsada por la ministra Irene Montero, provocaría las rebajas de pena de agresores sexuales y sus excarcelaciones, como está ocurriendo ahora. Admite también la Ley Montero salió adelante para «respetar la autonomía» de la ministra de Igualdad.

Calvo reconoce que tanto ella como el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hicieron «observaciones» a la ley presentada por Irene Montero. «El ministro de Justicia, como juez porque sigue siendo juez y magistrado del Tribunal Constitucional, hizo observaciones porque le correspondía. Y se dijo que estas circunstancias estaban en lo alto de la mesa porque era realista decirlo, porque era previsible que ocurriera», ha asegurado la ex vicepresidenta, en alusión a las rebajas de condena de agresores sexuales. Carmena Calvo ha hecho esta confesión en el último programa de Hora 25 de la Cadena Ser, en el que participan también el ex vicepresidente segundo Pablo Iglesias y el ex ministro José Manuel García-Margallo.

La dirigente socialista admite que Juan Carlos Campo «remitió un informe diciendo que con el juego de entrada en los mecanismos de acción del Código Penal, estas cosas pueden ocurrir. Recuerdo perfectamente cómo el ministro de Justicia decía ‘esto está aquí planteado’.». «Yo le dije al ministro que lo pasase a observaciones del Ministerio de Igualdad para funcionar. ¿Qué ocurrió? Pues que la ministra se hacía cargo de su proyecto porque creía en su proyecto, como sigue creyendo», ha apuntado.

«En un Gobierno se respeta la autonomía de un ministro, cuando dice ‘mi ley es es esta’. Se respetó a la ministra de Igualdad cuando dijo ‘mi ley es esta’. Se respeta a una ministra cuando una ministra dice ‘esta es mi ley, en estas condiciones las quiero sacar, creo firmemente en mi ley y finalmente, hay un último momento en el que se dice ‘si el ministro o la ministra tira para adelante con su proyecto porque cree en él’, y se hizo respeto de esta situación», ha apostillado.

«Rectifican todos»

Carmen Calvo afirma también que estas cuestiones no se le trasladaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque «tiene el criterio de dejar también que los ministros tiren con los proyectos que creen». «El presidente considera, con buen criterio, que si el ministro o la ministra creen en su ley, la traen como quiere y las observaciones que se hacen no son de bulto mayor, hay que dejar al ministro o la ministra que tiren con su ley. Porque en eso consiste también la responsabilidad de cada ministro», ha recalcado.

«¿Qué hace ahora el presidente del Gobierno? Lo que le toca hacer. Está rectificando el Gobierno entero, y está bien que lo haga. Y ahora, tiene también la obligación de decir que todo esto tiene que ser sometido a algún tipo de revisión», ha señalado la ex vicepresidenta en referencia a la modificación que quiera hacer Sánchez de la ley del sólo sí es sí. Sin embargo, esta reforma no evitaría que se siguieran produciendo las rebajas de penas de agresores sexuales y excarcelaciones.