La ex vicepresidenta segunda del Gobierno y diputada del PSOE Carmen Calvo ha propinado un divertido zasca al que fuera vicepresidente segundo del Ejecutivo y líder de Podemos Pablo Iglesias a cuenta de su nuevo canal de televisión. Tras escuchar al podemita recreándose en la promoción de su nuevo medio, la ex vicepresidenta del Gobierno espetó: «¿Puedo contar yo que me he comprado unos pantalones de invierno?».

Fue en el último programa Hora 25 de la Cadena Ser. Ambos ex ministros participan en este espacio para realizar debates junto a otro ex ministro, en este caso José Manuel García-Margallo, el que fuera responsable de Asuntos Exteriores en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El presentador, Aimar Bretos, le dio paso a Iglesias para que hiciese su «momento teletienda» y así poder hablar sobre Canal Red, su nuevo canal de televisión por internet.

«Ya no vas a poder decir que eres sólo podcaster», dijo Bretos con un tono jocoso antes de darle la palabra al ex dirigente podemita, a lo que Pablo Iglesias contestó con lo siguiente: «Voy a dirigir una televisión por internet, canal red, hemos lanzado un crowfunding y hemos conseguido 60.000 euros en tres horas justas, una locura, no imaginábamos que iba a ser así. Así que no voy a decir a la gente que entre en mis redes sociales para entrar en el crowfunding porque ya casi no hace falta, porque lo vamos a cumplir antes de tiempo y tendemos que pedir más para que el canal crezca bien».

Carmen Calvo, que estuvo escuchando al ex líder de Podemos en silencio, optó por ridiculizarlo al final con una pregunta en tono irónico: «¿Puedo contar yo que me he comprado unos pantalones de invierno?». A pesar de esta interrupción, el que fuera dirigente de la formación morada pudo meter su «cuña publicitaria», como afirmó el presentador del programa.

«Competir con la derecha»

Pablo Iglesias anunció su nuevo canal de televisión por internet para, según sus palabras, «competir con la derecha mediática». Lo gestará mediante alianzas y recursos privados pero también con aportaciones ciudadanas. Iglesias busca financiación privada para este nuevo canal a pesar de que hace unos años acusara a los medios de comunicación privados de «atacar la libertad de expresión».

Su primer objetivo es llegar hasta los 100.000 euros en los próximos 40 días. Iglesias lo comunicó en un vídeo difundido en redes sociales, con la etiqueta #RomperElBloque, donde desgranó que aspira a construir una televisión del «siglo XXI» con la colaboración de otros compañeros que, como él, conducen podcast o formatos informativos en Internet.

Varios dirigentes de Podemos mostraron su respaldo a esta iniciativa de Iglesias, como el caso de la actual secretaria general, Ione Belarra, o el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

«Si alguien puede romper el bloque de poder mediático monolítico que existe en España es la persona que acabó con el bipartidismo. Pero, una vez más, necesitará la voluntad de miles para lograrlo», afirmó Belarra.