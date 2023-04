Podemos ha registrado este lunes en el Congreso una serie de enmiendas a la reforma de la ley del sólo sí es sí que el PSOE presentó hace un mes. De esta forma, el partido morado desafía a sus socios del Gobierno de coalición por la ley que impulsó el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y que ha provocado hasta el momento más de 700 rebajas de condena de agresores sexuales y más de 70 excarcelaciones. ERC y EH Bildu también han presentado sus enmiendas.

El partido morado busca «evitar retroceder» y «degradar el sistema del consentimiento». Así lo ha asegurado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. También insta al PSOE a «reflexionar» sobre esta reforma de la Ley Montero.

«Mientras que la proposición de ley socialista introduce un tipo agravado para el delito de agresión sexual cuando éste se produzca con violencia o intimidación, Podemos propone que la violencia o la intimidación sean circunstancias agravantes y definir la agresión sexual únicamente sobre la base de la falta de consentimiento», ha sostenido Rosell este lunes en declaraciones a los medios en el Congreso.

Para Rosell, «es mucho mejor modular la aplicación de la ley con agravantes que volviendo al anterior sistema, que trajo mucho dolor, mucho sufrimiento y muy poca justicia a las mujeres».

El pasado 7 de marzo, el Congreso votó a favor de la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE que pedía reformar la ley del sólo sí es sí por la vía de urgencia. Fue un día antes del 8M, Día Internacional de la Mujer, con varios enfrentamientos con sus socios de Podemos y con el objetivo de evitar las rebajas de penas y excarcelaciones de violadores. Esta iniciativa salió adelante con los votos del PSOE y del PP. Después, el PSOE ha ido paralizando esta iniciativa para que sus socios pudieran presentar enmiendas antes de que la ley llegue a la Comisión de Igualdad del Congreso.

PSOE

Por su parte, la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha defendido que la proposición de ley diseñada por su partido para reformar la ley del sólo sí es sí tiene como objetivo «evitar futuras rebajas de penas a agresores sexuales». «Las enmiendas no solucionan el problema», ha advertido a sus socios de Podemos, ERC y EH Bildu.

Sobre las declaraciones de Irene Montero en las que insta al PSOE a apoyar las enmiendas de «los grupos feministas y progresistas del Congreso», Alegría ha recalcado que «es importante no confundir la cerrazón con el feminismo».

La portavoz socialista señala que las enmiendas registradas por sus socios son «prácticamente idénticas». «No solucionan los efectos indeseados. Es esa propuesta del PSOE la que evita esos efectos indeseados, esa reforma del Código Penal que plantea el PSOE. Cuando uno plantea unas enmiendas es porque reconocen que hay un problema, reconocen que hay un error y algo hay que cambiar; pero estas enmiendas no corrigen ese error y desde luego no evitan esos efectos indeseados, que es precisamente lo que evita la proposición del PSOE», ha reiterado Alegría.