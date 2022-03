PSOE y Podemos han evitado que el Gobierno informe al Congreso de los Diputados sobre los sueldos de los directivos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Vox ha exigido saber tales importes en la Cámara baja pero se ha encontrado con la obstrucción de los socialcomunistas.

La formación de Santiago Abascal registró en el Congreso una pregunta escrita dirigida al Gobierno para conocer el sueldo de los «cargos del Centro Nacional de Inteligencia» en el ejercicio de 2021 y si se les aplicó la subida del 0,9% que se aprobó para los funcionarios en la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Esta iniciativa fue abordada el pasado martes por la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Podemos, que tienen la mayoría. El órgano de gobierno de la Cámara rechazó tramitar dicha pregunta de Vox con el argumento de que esta información sólo puede facilitarse en el seno de la Comisión de Secretos Oficiales, que precisamente todavía no se ha constituido en esta legislatura.

Es más, el Congreso lleva ya tres años sin reunirla, de modo que durante todo este tiempo no se ha ejercido el control parlamentario que exige la ley sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, ni sobre el uso de los fondos reservados en manos de Interior, Defensa y Exteriores. La última cita tuvo lugar en marzo de 2019 y en ella compareció el ex ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell. Desde febrero de 2020, Paz Esteban es directora del CNI con rango de secretaria de Estado.

Vetos cruzados

Esta Comisión, cuya dirección corresponde a la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, y donde los grupos están representados por sus portavoces parlamentarios, sigue sin ver la luz en esta legislatura por la existencia de vetos cruzados, ya que se requiere el visto bueno de tres quintos del Congreso (210 votos) en una votación mediante papeleta en urna. Aquí PSOE y Podemos también juegan sus bazas a favor del Gobierno para que no tenga que dar explicaciones.

Según fuentes parlamentarias consultadas por OKDIARIO, sólo Vox se pronunció el martes en la Mesa a favor de tramitar su iniciativa. El argumento que abrazaron los partidos del Gobierno fue el planteado por los letrados de la Cámara en su propuesta no vinculante, según la cual «conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la información apropiada sobre el funcionamiento y actividades del Centro Nacional de Inteligencia se somete al conocimiento del Congreso de los Diputados a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados». Los servicios jurídicos de la Cámara no añadieron ningún comentario sobre la no constitución de dicha comisión hasta la fecha.