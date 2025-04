El PSOE ficha como «poeta» al ‘progre’ Bob Pop que confesó haber abusado de hombres drogados

El actor y activista progre Bob Pop (Roberto Enrique Higueras), protegido por la izquierda como uno de sus iconos mediáticos, ha sido fichado ahora por el PSOE como «poeta». Bob Pop confesó en su momento haber abusado sexualmente de hombres de los que se aprovechó sabiendo que estaban drogados. Ahora lo recluta como rapsoda y creador la alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, ex secretaria general de los socialistas de la Comunidad de Madrid –lo fue entre julio de 2015 y octubre de 2017-.

«Me encontré una discoteca llena de señores súper cachas, sin camiseta, cariñosísimos. Yo no me drogaba nada, yo abusaba de esos señores todo el rato. Y pensaba: no haberte drogado», aseveró el también columnista y escritor en la Cadena SER. También entre risas, Bob Pop llegó a asegurar que la represión del régimen cubano de Fidel Castro contra los homosexuales «tampoco era para tanto». «Cuando les metían en estos sitios, al final lo pasaban bastante pirata, tenían tres comidas al día», dijo.

Ahora la regidora Sara Hernández, ha decidido invitar a este escritor que protagonizará un diálogo-recital en torno a su último poemario en conversación con el poeta Mario Obrero. El festival De Poesía por Getafe comenzará el lunes 21 de abril con una programación con versos, música y otras propuestas culturales y se prolongará hasta el 29 de abril. El dinero de este evento es de 42.141 euros, tal y como se desprende del portal de transparencia.

Las salidas de tono de Bob Pop han sido siempre muy polémicas. Hace no mucho, el colaborador de televisión de extrema izquierda atacó a la diputada de Vox en el Parlamento de Cataluña, Julia Calvet, en el programa 59 segundos de RTVE por recordar con datos la vinculación entre inmigración ilegal y delincuencia.

«Tú te rebozas como un cerdo en una piara; Tú, joven monina elegante de Vox. No tienes entrañas» aseguró el también activista LGTBI.

La respuesta del partido conservador no se hizo esperar. «Frente a tus insultos, nuestras verdades. Su poder y sus mentiras no durarán por mucho tiempo», respondió Calvet en la red social X. «Ningún periodista progre y ningún comentarista faltón va a amedrentarnos con sus insultos. ¡Sí! Billete de vuelta para los extranjeros que delincan», señaló.

También respondió en la misma red social la diputada del partido de Santiago Abascal, Rocío de Meer, recordando las palabras del activista sobre los hombres de los que supuestamente abusaba.

Esta es la albóndiga vomitiva que se ha metido con @JCPuig_ en directo. Bob pop. Un tipo que afirma entre risas haber abusado de hombres bajo los efectos de las drogas. Ni media lección de la podredumbre moral de esta colección de siniestros.

Premio a Lalachus

No es la primera vez que esta alcaldesa da voz o premia a personajes que han herido sensibilidades con sus acciones o palabras. El Ayuntamiento socialista de Getafe ya concedió este año el premio 8 de marzo a Laura Yustres. Se trata de la humorista conocida como Lalachus, que durante la celebración de las campanadas de Nochevieja en TVE, se burló de los católicos al mostrar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la que aparecía la vaquilla del programa Grand Prix.

Tras ello, Lalachus recibió un aluvión de denuncias. Las asociaciones Abogados Cristianos, Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) y Hazte Oír (HO) llevaron estos hechos a los tribunales «por ofender a los cristianos desde el balcón de la Puerta del Sol». Consideran que la imagen podría incardinarse en los delitos de odio y contra los sentimientos religiosos.

Ya entonces, el portavoz del Partido Popular de Getafe, Antonio José Mesa, lamentó que «precisamente en la ciudad, Getafe, que lleva en su escudo el Sagrado Corazón de Jesús, la alcaldesa vaya a premiar a una persona que se mofó de este símbolo que debe merecer el respeto de los que creen y de los que no».