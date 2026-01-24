El municipio vasco de Araia (Álava) ha amanecido este sábado con numerosas pintadas de proetarras contra la Ertzaintza. «Zipaioak falanjistak sokara» –»Cipayos falangistas a la soga», en euskera–, entre ellas. Unas pintadas amenazantes que han realizado en la fachada del polideportivo del municipio, tanto a la entrada como en la parte trasera y, por tanto, visibles a los ojos de menores, pretendiendo que normalicen estos ataques contra la Policía del País Vasco.

No es un caso aislado, el pasado mes de diciembre también fueron atacados varios cuarteles de la Guardia Civil en esta comunidad autonómica a manos de los cachorros del etarra Arnaldo Otegi, líder de Bildu y socio de Pedro Sánchez, como también ha informado OKDIARIO. La organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai cometió al menos cuatro, de los que luego se vanaglorió en sus redes sociales con mensajes como éste: «La Guardia Civil es una fuerza ocupante y un símbolo claro del españolismo. Este fin de semana hemos dejado claro que esto no es ni Francia ni España, sino Euskal Herria. ¡Independencia para la juventud!».

Estos hechos se producen a raíz de que el ex terrorista de ETA Arnaldo Otegi llamara el pasado 2 de noviembre a los vascos a «defenderse»: «Somos un pueblo sin límites». Otegi hizo este llamamiento en Vitoria, en un acto junto a víctimas del franquismo y de la «violencia del Estado», en el que afirmó que EH Bildu «forma un bloque que tiene memoria y responsabilidad», y que va a «ejercer» dicha responsabilidad «tratando de prevenir» que «el bloque reaccionario que asoma en España y Francia llegue».

Además, señaló que la respuesta a esta situación se ha de dar «con el estilo de EH Bildu». «Al fascismo no se le puede hacer frente desde la improvisación, el individualismo ni el tacticismo. Al fascismo y al autoritarismo se les hace frente en términos estratégicos», manifestó el que fuera jefe de la banda terrorista ETA.

Él señalaba los objetivos de ETA y cuando había que incendiar la calle mediante el terrorismo callejero, él daba la instrucción y las calles del País Vasco se incendiaban sistemáticamente, como está ocurriendo ahora a manos de sus cachorros.

Los ataques a los cuartes de la Guardia Civil se enmarcan en una ofensiva más amplia que incluye la quema y retirada de banderas, la vandalización de sedes del PP, el señalamiento a empresas que distribuyen productos españoles y el derribo del último Toro de Osborne existente en el País Vasco, en la localidad alavesa de Rivabellosa.

A ello se suma, además, que una drag queen proetarra ha publicado una canción en la que se burla de la Guardia Civil: «Sé dónde vives, te tenemos vigilado». Se trata de la drag queen Yogurinha Borova, quien participó junto a payasos proetarras en un acto en Bilbao donde se reclamó la excarcelación de etarras ante niños. Un adoctrinamiento proetarra que es una constante a manos del colectivo de presos, organizando actos con espectáculos dirigidos a niños y vendiendo camisetas para los pequeños con simbología de los acercamientos, las flechas.

Hostigamiento y odio abertzale

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha condenado estas pintadas contra la Ertzaintza. «Estos hechos no son un episodio aislado, sino una nueva muestra del clima de señalamiento, odio y deslegitimación que desde hace meses vienen sufriendo a manos de sectores de la ultraizquierda abertzale, entre ellos Ernai y GKS», declara a OKDIARIO Juan Carlos Sáenz, secretario de Organización del SiPE.

Este sindicato denuncia que estas pintadas suponen «una forma de deshumanización del colectivo policial y una insinuación directa de violencia contra ertzainas». «Unos mensajes que traspasan cualquier límite democrático y no pueden ampararse en la libertad de expresión, ya que fomentan el odio y el señalamiento personal y profesional de agentes de la autoridad», sostiene.

Según explica Sáenz, los agentes sufren desde hace meses «un acoso creciente y organizado contra la Ertzaintza, materializado en campañas de desprestigio, escraches, provocaciones en la vía pública, daños a vehículos policiales y agresiones verbales y físicas».

«Las pintadas de Araia encajan plenamente en esa estrategia de presión social que busca presentar a la Ertzaintza como un enemigo, erosionar su legitimidad y generar un clima de confrontación permanente en la calle», señalan desde la organización sindical.

Además, el Si.P.E. advierte que esta dinámica «recuerda peligrosamente a etapas que la sociedad vasca creía superadas, cuando grupos radicales trataban de adueñarse del espacio público mediante el señalamiento y la intimidación».

En este contexto, considera especialmente grave que se normalicen discursos que caricaturizan y criminalizan a la policía autonómica, «olvidando que la Ertzaintza es un servicio público esencial que protege los derechos y libertades de toda la ciudadanía, con independencia de su ideología».

Este sindicato traslada su solidaridad y apoyo al ertzaina que se ha visto directamente señalado por estas pintadas, recordando que «detrás de cada uniforme hay una persona, una familia y un entorno que también sufre las consecuencias de este clima de odio».

El Si.P.E. exige a las instituciones vascas una condena «clara, firme y sin matices» ante este tipo de actos, así como un respaldo efectivo a los ertzainas, tanto en medios materiales como en apoyo institucional y jurídico. Asimismo, reclama que se investiguen los hechos y se depuren las posibles responsabilidades penales, civiles o administrativas derivadas de actos de señalamiento, amenazas o incitación al odio contra agentes de la Ertzaintza.

Finalmente, el Sindicato Profesional de la Ertzaintza reitera su compromiso con la defensa de la legalidad, la convivencia democrática y la dignidad del trabajo policial, y advierte de que «no se puede construir una sociedad basada en el respeto mientras se tolera el hostigamiento sistemático a quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de todos».