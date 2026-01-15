Una drag queen vasca ha publicado una canción con amenazas a la Guardia Civil «Sé dónde vives, te tenemos vigilado». Se trata de la drag queen Yogurinha Borova, quien, como también ha informado OKDIARIO, el pasado sábado participó junto a payasos proetarras en un acto en Bilbao donde se reclamó la excarcelación de etarras ante niños.

Ha sido la asociación de guardias civiles Jucil Vizcaya quien ha dado la voz de alarma señalando que esta drag queen «lo mismo sale en actos de adoctrinamiento de niños como hace un single humillando a los agentes de la Guardia Civil». «Muchos os reiréis, pero esto tiene una connotación, viniendo de ETA: Sé donde vives. Te tenemos vigilado», destaca esta asociación de guardias civiles.

Además, Jucil Vizcaya destaca que «son más de 850 vidas segadas, 357 de ellas de compañeros que dieron todo por España». «Algunos llevan más de seis décadas en una tumba, mientras sus familias siguen atrapadas en una prisión sin barrotes: la del recuerdo y la injusticia», precisa, subrayando que «ETA lesa humanidad».

Mirada terrorista

La letra de la canción dice: «Enfrente de mi casa vive Enrique, un hermoso guardia civil nacido en Sevilla. Me sé de memoria sus horarios. Su ancha espalda, sus brazos, su cara y su culo. Le miro por la ventana cada vez que va a trabajar. Su seriedad me pone a cien cada vez que nos cruzamos a comprar el pan, y por la noche cuando deja las cortinas abiertas adrede».

En ese momento aparece en el vídeo un hombre caracterizado de guardia civil orinando en plena calle. Acto seguido sale la drag queen cantando «Enrique, te quiero, te necesito». El hombre caracterizado de guardia civil, con tricornio y vestido de verde, responde: «Estás jugando con fuego, nena», a lo que la drag queen responde: «Lo sé, pero es lo que quiero. Es lo que necesito», y sale en el vídeo tocándolo insistentemente.

La canción continúa diciendo: «He recibido una carta de la Audiencia Nacional: dos años de cárcel por vigilar a Enrique. Me acusan de mirada terrorista». Y añade: «pero su señoría, si este chico sólo me alegra la vista».

En ese momento la drag queen pone un tricornio a un perro. Posteriormente, sale el hombre caracterizado de guardia civil efectuando un cacheo y ella sale escupiendo junto al agente un par de veces.

Ataques de los cachorros de Otegi

A canción se suma una oleada de ataques contra cuarteles de la Guardia Civil del País Vasco perpetrados el pasado mes de diciembre por los cachorros del etarra Arnaldo Otegi, líder de Bildu y socio de Pedro Sánchez. La organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai cometió al menos cuatro.

Los ataques han sido difundidos en redes sociales por Ernai, en los que los autores son perfectamente reconocibles, y junto a mensajes como éste: «La Guardia Civil es una fuerza ocupante y un símbolo claro del españolismo. Este fin de semana hemos dejado claro que esto no es ni Francia ni España, sino Euskal Herria. ¡Independencia para la juventud!».

Entre ellos, se encuentra uno cometido contra la casa cuartel de Tolosa, donde lanzaron huevos contra la fachada y colocaron una pancarta intimidatoria. Los hechos se produjeron con familias y menores dentro de las viviendas del acuartelamiento.

Estos hechos se producen a raíz de que el ex terrorista de ETA Arnaldo Otegi llamara el pasado 2 de noviembre a los vascos a «defenderse»: «Somos un pueblo sin límites». Otegi hizo este llamamiento en Vitoria, en un acto junto a víctimas del franquismo y de la «violencia del Estado», en el que afirmó que EH Bildu «forma un bloque que tiene memoria y responsabilidad», y que va a «ejercer» dicha responsabilidad «tratando de prevenir» que «el bloque reaccionario que asoma en España y Francia llegue».

Además, señaló que la respuesta a esta situación se ha de dar «con el estilo de EH Bildu». «Al fascismo no se le puede hacer frente desde la improvisación, el individualismo ni el tacticismo. Al fascismo y al autoritarismo se les hace frente en términos estratégicos», manifestó el que fuera jefe de la banda terrorista ETA.

Él señalaba los objetivos de ETA y cuando había que incendiar la calle mediante el terrorismo callejero, él daba la instrucción y las calles del País Vasco se incendiaban sistemáticamente, como está ocurriendo ahora a manos de sus cachorros.

Los ataques a acuartelamientos se enmarcan en una ofensiva más amplia que incluye la quema y retirada de banderas, la vandalización de sedes del PP, el señalamiento a empresas que distribuyen productos españoles y el derribo del último Toro de Osborne existente en el País Vasco, en la localidad alavesa de Rivabellosa.

A estos actos de hostigamiento contra los guardias civiles se suma, además, la celebración del Fan Hemendik en Oñate durante el verano. Un día en el que la izquierda abertzale del municipio exige el cierre del cuartel de la Benemérita en el pueblo. El año pasado, durante la manifestación reivindicando esta expulsión del Cuerpo en este territorio español, un niño, con un fusil de juguete, simuló disparar a un cabezudo de la Guardia Civil al grito de: «¡Que se vayan de aquí!». El cabezudo, mientras tanto y maleta en mano, simbolizaba su salida del pueblo.

Adoctrinamiento a niños

Tanto Jucil Vizcaya como el Colectivo de Víctimas contra el terrorismo (Covite) han puesto esta semana el grito en el cielo denunciando el adoctrinamiento a menores en la concentración multitudinaria celebrada el pasado sábado en Bilbao bajo el lema «Behin betiko» («De una vez por todas», en euskera) para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez la amnistía total e «inmediata» para cerca de medio centenar de terroristas de ETA que aún cumplen condena por asesinatos.

«Durante la manifestación de SARE también hubo actos dirigidos específicamente al público infantil. No vaya a ser que los más pequeños crezcan sin interiorizar que los asesinos de ETA fueron héroes y que hoy son presentados como presos políticos», critica con ironía Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite y hermana del concejal del PP vasco Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA el 23 de enero de 1995, en San Sebastián.

Y señala que «el payaso proetarra Porrotx y la drag queen Yogurinha Borova fueron los encargados del adoctrinamiento infantil y de difundir entre los más jóvenes las reivindicaciones a favor de la excarcelación de los etarras».

La manifestación contó con representantes de los socios del Gobierno de Sánchez, como ERC, Junts, BNG y Podemos. Entre los asistentes estaba el ex presidente autonómico catalán Quim Torra, a quien se vio saludando al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, y sosteniendo la pancarta.

También asistieron la ex presidenta del Parlamento catalán Laura Borrás, el diputado de Junts en el Congreso Josep Pagés, y los responsables de la ANC y Òmnium Cultural, Lluís Llach y Xavier Antich, respectivamente. Por parte de ERC acudieron Joan Ignasi Elena, ex consejero de Interior catalán, y Diana Riba, portavoz de Esquerra en el Parlamento Europeo.

Covite ha registrado hasta 374 actos de apoyo a ETA a lo largo de 2025, lo que pone de manifiesto que la legitimación social de ETA continúa muy presente en el espacio público de Euskadi y Navarra. De ellos, 161 fueron de manifestaciones en las que se reclamó la excarcelación de los etarras presos; 116 fueron pintadas y pancartas de ensalzamiento explícito a ETA y a sus presos; 23 de fiestas populares que «se convierten en contextos ideales para enaltecer a ETA y a sus presos, como ha sucedido con las festividades veraniegas o con las fechas señaladas de Nochebuena y Nochevieja».

A ellos se suman, entre otros, 39 de homenajes públicos a etarras muertos y cinco homenajes en la vía pública a etarras que todavía están en prisión, en los que se colocó una foto del miembro de ETA en cuestión y se le bailó un aurresku, un acto novedoso que Covite ha observado en los últimos tres años en los que no ha habido ongi etorris.