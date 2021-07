Los primeros estudiantes sanos confinados forzosamente por el Govern balear de Francina Armengol ya han comenzado a abandonar el hotel Palma Bellver después de que este mismo miércoles la juez tumbase esta medida. Los jóvenes que dejaban el hotel salieron en los taxis que estaban apostados esperando para llevarles, tal y como se recoge en el vídeo. En todo momento, estaban dirigidos por los organizadores de los viajes.

En el momento de salir del hotel, desde algunos balcones del establecimiento hotelero han lanzado objetos a la vía pública y, además, en medio del alboroto, una taxista se ha negado a trasladar a los jóvenes y ha obligado a unas de las estudiantes a bajarse del vehículo.

A primera hora de la tarde, tras conocer la sentencia, los estudiantes confinados en el hotel recibían al grito de «somos libres» y con música la noticia.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver por el ‘macrobrote’ asociado a viajes de fin de curso a Mallorca; en concreto, no ratifica el confinamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les ha practicado la prueba.

En total llegaron a ser 249 los alumnos que se encontraron aislados en el hotel Palma Bellver desde hace varios días. El Gobierno de las Islas Baleares lo habilitó como ‘hotel puente’ para cuarentenas de positivos o de contactos estrechos de personas que no disponen de residencia en la isla.

La Justicia de Palma da finalmente la razón a las decenas de padres que habían interpuesto un ‘habeas corpus’ ante el juzgado de guardia por posible detención ilegal de sus hijos en el hotel medicalizado y que fue inicialmente rechazado. El Juzgado defendía que era «un ingreso recomendado por las autoridades sanitarias» y que, por lo tanto, no se estaba «ante un supuesto de detención ilegal».