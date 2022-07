El presidente de CESM: «Es mentira que Sánchez vaya a estabilizar a 67.000 sanitarios»

El presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Tomás Toranzo, ha hablado con OKDIARIO sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que iba a «estabilizar a 67.300 sanitarios» en España. Una afirmación que el profesional ha tildado de «mentira».

PREGUNTA.- ¿Qué le pareció el anuncio de Sánchez de que iba a estabilizar a 67.300 sanitarios en España?

Respuesta.- Es una impostura. Atribuirse una cosa que no va a hacer él, no me parece de recibo. Nosotros lo hemos descalificado y hemos puesto de manifiesto que lo que ha aprobado el Consejo de Ministros es otra cosa y que el proceso de estabilización ya está puesto en marcha por las comunidades autónomas que ya han hecho las correspondientes ofertas de empleo público y que ahora en las mesas sectoriales se están negociando los baremos de las convocatorias que se derivan de este proceso. Pero, en ningún caso, es un proceso que competa al Consejo de Ministros, ni al Gobierno, ni siquiera al Ministerio de Sanidad.

P.- ¿Cree que fue un acto de propaganda hacer ese anuncio?

R.- Le venía muy bien para su imagen y así poner énfasis en lo supuestamente bueno que hace el Gobierno porque, evidentemente, si fuese algo malo se lo atribuiría a las comunidades autónomas.

P.- ¿Podríamos decir que mintió a los españoles?

R.- Pues considerando la definición de mentira y entendiendo que lo hizo con intención de engañar, evidentemente es una mentira con letras mayúsculas.

P.- ¿En qué consiste realmente ese proceso de estabilización?

R.- En el Sistema Nacional de Salud y Administraciones Públicas había un problema grave de excesiva temporalidad, entre otras cosas, porque la normativa que había así lo posibilitaba. Después estaban las tasas de reposición que imposibilitan que se convocaran todas las plazas vacantes y habíamos llegado a unas tasas totalmente inadmisibles para el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

Bruselas lo condenaba y condicionaba incluso la elaboración de determinados fondos a que la temporalidad bajase. Además, había una constatación de lo que se llamaba abuso de legalidad, porque se estaba abusando de una legalidad para consolidar una situación que no era de recibo, como la legislación española y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, igual que los tribunales españoles, reconocen que no se puede en la función pública transformar plazas de personal fijo, de personal interino o personal temporal hacía falta un proceso extraordinario. Por ello, se diseñó la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y eso es lo que ha posibilitado este proceso extraordinario. Los procesos ordinarios son concursos, oposiciones.

Entonces el Consejo de Ministros de este martes lo que ha aprobado son modificaciones del Estatuto Marco para evitar que haya abusos de legalidad y que los contratos temporales sean los menos posibles.

P.- ¿Pero en ningún caso se habla en lo que ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno de estabilizar a 67.300 sanitarios?

R.- Ni se habla. Sólo se habla, por ejemplo, en el tuit que ha sacado La Moncloa donde hablan de la modificación del Estatuto Marco y de la estabilización de 67.000 profesionales. En cambio, si se va a la referencia oficial del Consejo de Ministros y se lee, se verá que no se hace referencia a ningún proceso de estabilización, porque sería mentir en un documento público. O sea, no se aborda en ningún caso. La estabilización es un proceso distinto.

P.- ¿Qué exigencias reclamáis desde el sector a Sánchez y consideráis que no están siendo escuchadas?

R.- Por ejemplo, no regulan las tasas de reposición. Eso viene por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y convendría que se quitasen porque sino, a pesar de estos cambios, que son importantes y van a contribuir mucho a reducir la tasa de temporalidad, pues va a haber una tasa de temporalidad que se va incrementando con el tiempo y podemos volver a las mismas.

P.- ¿Y por qué el Gobierno no aborda estos cambios?

R.- Hay muchas cosas pendientes. Nosotros venimos demandado todas estas cosas desde hace mucho tiempo y por más que hemos predicado por todos los sitios parece que hemos estado clamando en el desierto. Hemos hecho movilizaciones, hemos hecho un manifiesto, nos hemos manifestado en Madrid pidiendo todas estas cosas y se lo hemos presentado a todos los partidos políticos, se lo hemos presentado al Ministerio de Sanidad y hasta ahora ha dado la callada por respuesta. Es decir, se apuntan rápido lo que quieren. Pero, de momento, esto que han hecho ha sido imperativo legal y por la recepción de determinados fondos de que venían de Europa, estaba condicionada a este cambio porque, sino, posiblemente, tampoco lo hubieran hecho.

P.- Tanto a Sánchez como a los partidos de izquierdas les gusta atribuirse la bandera de la defensa de la Sanidad Pública, ¿por qué crees que lo hacen?

R.- Esto no es un debate de sanidad pública o no sanidad pública. Nosotros también defendemos la sanidad pública. Pero la sanidad pública no se defiende con discursos, se defiende con medidas que la hagan eficaz, que la hagan eficiente, que la hagan atractiva. Para los profesionales, que nos permitan desarrollar nuestras competencias, que garanticen la seguridad de los pacientes, que tengan las prestaciones adecuadas, que sea equitativa todas esas cosas.

Hace falta invertir más en sanidad. Aquí se han recibido cantidad de fondos de Europa y ¿se han destinado la sanidad? Prácticamente ninguno. La atención primaria es un auténtico desastre. Faltan profesionales, se van de España, se van al ámbito privado y desde la Administración no se toma ninguna medida para esto, salvo el discurso que también utilizan todos los partidos en función de donde gobiernen.

Pero bueno, en este caso de lo que hablamos, es que la normativa básica la tiene que hacer el Gobierno de la Nación y lleva unos cuantos años mirando para otro lado y sin abordar ningún problema de estos.