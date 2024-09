Pradales garantiza a Sánchez el apoyo del PNV para dar continuidad a la legislatura

El lehendakari, Imanol Pradales, ha garantizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el apoyo del PNV para dar continuidad a la legislatura, a pesar de las últimas derrotas parlamentarias cosechadas por los socialistas en el Congreso de los Diputados. Así se lo ha trasladado al dirigente socialista tras haberse reunido con él este viernes en La Moncloa. «Euskadi va a jugar a favor de la estabilidad del Estado», ha defendido el dirigente del PNV en la rueda de prensa posterior a la reunión con Sánchez.

Pradales ha asegurado que ha visto a Sánchez con la intención de mantener «una legislatura larga» y que el PNV tiene intención de «mantener su estabilidad» a cambio de que el Gobierno central esté dispuesto a «avanzar» en asuntos pendientes con el País Vasco, como las transferencias acordadas y la senda de estabilidad para elaborar los Presupuestos General del Estado (PGE). El presidente del Gobierno ha iniciado este viernes la ronda de reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos y que realiza tras varias derrotas parlamentarias en la Cámara Baja.

«La impresión que yo obtengo de la reunión que he celebrado con el presidente Sánchez es que tiene ganas de continuar con una legislatura larga y por lo tanto, que va a trabajar en ese sentido para que la legislatura mantenga su estabilidad», ha recalcado Pradales en rueda de prensa tras haber reunido con Sánchez. «Desde el Gobierno vasco y como lehendakari lo he manifestado en otras ocasiones, Euskadi va a jugar a favor de la estabilidad en el Estado, porque Euskadi es una importante pieza dentro de esa estabilidad y porque además creo que la estabilidad es buena para poder seguir avanzando en cuestiones tan relevantes que afectan a la mejora del autogobierno para las vascas y los vascos», ha apostillado el dirigente del PNV.

Por otro lado, el lehendakari le ha trasladado al jefe del Ejecutivo un nuevo calendario «realista» para «acelerar» el traspasado al País Vasco de las 29 transferencias que todavía están pendientes y confía en que el Estatuto vasco esté cumplido «íntegramente» en 2025. Así se acordó en noviembre de 2023 en el pacto del PSOE con el PNV para la investidura de Sánchez.

«Una vez cerrada la carpeta estatutaria de Guernica, hay que abrir una nueva carpeta para actualizar el autogobierno vasco, ensancharlo y mejorarlo», ha asegurado el presidente del Gobierno vasco. También ha revelado que ambos han acordado que la comisión bilateral de transferencias se celebrará a finales de octubre con el fin de «abordar las materias pendientes de traspasar», cuyo primer debe concluir antes de acabar este año, según ha revelado Pradales.

El lehendakari ha explicado que el Gobierno vasco y el central tienen «una agenda y un calendario de trabajo compartido». «El cumplimiento de los compromisos adquiridos en las fechas establecidas nos exige a todos acelerar el paso al Gobierno de España y también al Gobierno de Euskadi», ha remarcado.

«La reunión ha servido para imprimir una marcha más a ese calendario de trabajo. Le he trasladado al presidente del Gobierno un calendario realista y realizable sobre el conjunto de las transferencias pendientes para cerrar el Estatuto de Guernica». Ha añadido que incluye «una propuesta detallada para cerrar un primer bloque de transferencias antes de que finalice este mismo año», ha explicado.

No se pronuncia sobre el cupo catalán

Imanol Pradales ha mostrado su disposición a ayudar en las labores de interlocución con Junts tras los últimos distanciamientos de los de Carles Puigdemont con el Gobierno de Pedro Sánchez. «La relación entre el Gobierno español y Junts tendrá sus propios canales pero nosotros siempre hemos intentado favorecer que se mantenga la estabilidad política en el Estado», ha señalado.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo vasco apuesta por «intentar engrasar la relación» del Gobierno de Sánchez con Junts y otros partidos con el objetivo de que «la estabilidad siga adelante» y se puedan acometer los acuerdos alcanzados tras haber investido al dirigente socialista.

Sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre el cupo catalán que los socialistas pactaron con ERC a cambio de de que Salvador Illa pudiera ser el nuevo presidente de la Generalitat. «Respecto a la cuestión de la financiación catalana y el modelo de financiación singular o así llamado en Cataluña, Yo respeto lo que Cataluña acuerde con el Estado. Y no me voy a meter en casa ajena porque no me gusta que nadie se meta en la casa de las vascas y de los vascos, a quienes represento como lehendakari», ha declarado.

«Aquí lo único que exijo es que haya un respeto también hacia el modelo de concierto vasco, del que se habla en muchas ocasiones y se le ataca injustamente con un desconocimiento enorme sobre lo que significa», ha zanjado el mandatario vasco.