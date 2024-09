PP y Junts infligen al Gobierno de Sánchez otra derrota en el Congreso al tumbar un texto sobre alquileres

El Gobierno frankenstein de Pedro Sánchez acaba de perder otra votación, la número 35, en el Congreso de los Diputados, la de la ley de alquileres. Este martes, Junts se ha sumado a PP, Vox y UPN para tumbar en el pleno del Congreso la admisión a trámite de la proposición de ley los socios a la izquierda del PSOE para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y limitar el alquiler de temporada y habitaciones.

Con ésta, el Gobierno de Sánchez suma una nueva derrota en la Cámara Alta, que se suma a la treintena de votaciones parlamentarias que ha perdido, como la de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, la toma en consideración Ley de Extranjería, la reducción de tiempo de trabajo y la del techo de gasto presupuestario.

A pesar de que los catalanes habían anunciado que se iban a abstener, finalmente han votado en contra, por lo que la votación ha quedado con 172 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y José Luis Ábalos, exdiputado socialista ahora integrado en el Grupo Mixto; y 178 votos en contra.

La normativa preveía una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual y así desincentivar su uso, para evitar fraudes que permitan sortear la Ley de Vivienda o subir los precios de manera continuada.

🔴 Junts per Catalunya, PP i Vox han votat NO a la regulació dels lloguers de temporada va en contra de la gent i de garantir una vida digna. No han permès avançar en el debat parlamentari.

A @Esquerra_ERC continuarem compromesos en acabar amb l’especulació dels nostres barris,… https://t.co/kSz5whnVoW

— Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) September 17, 2024