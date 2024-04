El PP a Sánchez por la compra de whisky para el Falcon que contó OKDIARIO: «Esa barra libre, ni en Pachá»

El Partido Popular ha puesto en evidencia el despilfarro que hace Pedro Sánchez para viajar a cuerpo de rey en su Falcon, haciendo alusión al contrato de suministro de refrescos, bebidas alcohólicas y snacks que destapó OKDIARIO. «Ni en la discoteca Pachá ponen una barra libre de lingotazos gratis total como de la que disfrutan ustedes», ha sentenciado el portavoz adjunto popular en el Senado, Francisco Bernabé.

El senador popular ha denunciado el incremento del catering del Falcon desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, ya que ahora mismo el aumento del gasto de este servicio ha aumentado hasta el 150%. Además, recuerda que en la época de Rajoy este gasto se situaba en 80.000 euros anuales, lejos de los 200.000 euros que este año abonará el Ejecutivo. «Todo esto, sin costarles un céntimo, porque se lo pagamos íntegramente los españoles con el dinero de nuestros impuestos», añade Bernabé.

«Es lo que tiene haber pasado de las lentejas o el tofu, que se ponían en la época de Rajoy, a las delicatessen gourmet y al champán francés de las que se disfruta en el Gobierno cuando la izquierda está en el poder», reprocha el senador por Murcia. Además, le ha echado en cara los más de 20 millones de euros en facturas de combustible y de tripulación en los más de 500 vuelos hechos en el Falcon, muchos de ellos de uso particular. «Lo que está pasando es que están convirtiendo de forma vergonzosa un avión en un taxi privado para darle gusto a su cuerpo serrano», ha zanjado Bernabé.

Whisky, ginebra y anchoas en el Falcon

Tal y como adelantó OKDIARIO, el Gobierno sacó a licitación un contrato para el suministro de refrescos, bebidas alcohólicas y snacks para los pasajeros de los aviones Falcon y los Airbus A310 del Grupo 45 del Ejército del Aire. Según el expediente, el gasto previsto asciende a 250.000 euros para los próximos cinco años, siendo el primer plazo de ejecución anual por 25.000 euros.

Los pliegos incorporan los distintos criterios de valoración, siendo el más destacado la propuesta económica. Así, se establece el precio máximo que deberán tener los productos ofertados: el vino D.O. Ribera del Duero crianza (tinto) 13,50 euros; el vino D.O. Rueda (verdejo), 7 euros; la ginebra, 19,20 euros… Hay además posibilidad de disfrutar de un «formato miniatura» en distintas bebidas alcohólicas, como el ron añejo (1,80 euros) o el whisky 12 años, que deberá ser ofertado por la empresa a 2,30 euros como máximo. La ventresca de atún no podrá superar los 4,80 euros y la lata de 50 gramos de anchoas, los 2,50 euros. También se incluyen refrescos isotónicos y energéticos o cajas de bombones surtidos de 1 kilo, a 25 euros como máximo.

A lo largo de su intervención, Bernabé se ha preguntado que opinan los españoles tras conocer los «exquisitos gustos» del Gobierno. «¿Los whiskys? Cardhu, Chivas y Johnny Walker Black Label? ¿Los rones? Brugal y Cacique Añejo. ¿El vodka? Absolut. ¿Y la ginebra? Bombay Saphire Limited Edition», incide el senador del PP.

«Y antes de las copas, cuando les apetece tomar algo sólido, ¿qué tal están esos aperitivos de jamón de pata negra o esas tablas de embutidos ibéricos repletas de lomo, salchichón y chorizos? ¿O los lomos de salmón, merluza o bacalao con los que continúan?, ¿Y los solomillos de ternera que les siguen?, ¿O el de postres con chocolates, croissants, tartas y demás dulces que tienen para los postres?», ha ironizado.