El Gobierno gasta 250.000 € en un nuevo contrato para servir whisky, ginebra y anchoas en el Falcon

El Gobierno ha sacado a licitación un contrato para el suministro de refrescos, bebidas alcohólicas y snacks para los pasajeros de los aviones Falcon y los Airbus A310 del Grupo 45 del Ejército del Aire. Según el expediente, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el gasto previsto asciende a 250.000 euros para los próximos cinco años, siendo el primer plazo de ejecución anual por 25.000 euros.

El contrato Suministro de productos misceláneos embarcados en los sistemas de armas del 45 Grupo de FFAA comprende un amplio catálogo de productos que podrán disfrutar las autoridades a bordo de las aeronaves oficiales. Así, se incluyen productos con la correspondiente marca comercial, según se precisa en el anexo: Ginebra Bombay Saphire, Whisky Chivas 12 años y Johnnie Walter, Ron Añejo Matusalén, Baileys, Vino Reserva Ribera del Duero, Pago de los Capellanes y Ramón Bilbao, Albariño, orujo de hierbas y refrescos de todo tipo. También se ofrece una gran variedad de alimentos variados y aperitivos, como mejillones, pulpo, anchoas, ventresca, almejas, cocktails «exóticos» de frutos secos, pepinillos «ecológicos», gominolas, caramelos de fresa y nata o pastas de mantequilla, entre otros.

El pliego establece una serie de requisitos al adjudicatario, como que los artículos «que no cumplan las especificaciones requeridas» serán «rechazados y devueltos» y tendrán que ser «repuestos adecuadamente en el plazo máximo de cuatro horas, sin cargo económico adicional». Se precisa además que el tipo de IVA para los «productos alimenticios embarcados» es del 0%.

«Si por alguna causa, que deberá ser justificada y notificada con anterioridad, no se pudiera entregar alguno de los artículos podría aceptarse otro de características superiores, sin que esto suponga un incremento de precio», se advierte también.

Asimismo, se avisa que la compañía adjudicataria tendrá que «estar dispuesta a aceptar medidas de seguridad adicionales solicitadas por el 45

Grupo de FFAA o por el Escuadrón de Seguridad de la Base Aérea de Torrejón, en función de la normativa en vigor en cuanto al acceso a las instalaciones militares se refiere».

El contrato establece que el plazo de duración es del 1 de agosto de 2024 al 30 de noviembre de 2024, prorrogable hasta el 31 de julio de 2029.

Los pliegos incorporan los distintos criterios de valoración, siendo el más destacado la propuesta económica. Así, se establece el precio máximo que deberán tener los productos ofertados: el vino D.O. Ribera del Duero crianza (tinto) 13,50 euros; el vino D.O. Rueda (verdejo), 7 euros; la ginebra, 19,20 euros… Hay además posibilidad de disfrutar de un «formato miniatura» en distintas bebidas alcohólicas, como el ron añejo (1,80 euros) o el whisky 12 años, que deberá ser ofertado por la empresa a 2,30 euros como máximo. La ventresca de atún no podrá superar los 4,80 euros y la lata de 50 gramos de anchoas, los 2,50 euros. También se incluyen refrescos isotónicos y energéticos o cajas de bombones surtidos de 1 kilo, a 25 euros como máximo.

En la elección del adjudicatario se valora además, especialmente, la «capacidad de respuesta para peticiones urgentes o excepcionales de suministro, acreditando la entrega en un plazo no superior a 4 horas desde que se cursa la petición con independencia de que el suministro sea en

fin de semana o festivo».

Sánchez y el Falcon

El contrato viene a completar el suministro de productos para los aviones oficiales, de los que hace uso habitual el presidente del Gobierno.

Como reveló OKDIARIO, el Ejecutivo adjudicó recientemente el servicio de catering del Falcon a un grupo austriaco, Do&Co Airline Catering Spain SL, que trabaja para clientes como la UEFA Champions League, la Fórmula 1 o los campeonatos de tenis de la ATP.

En la carta se incluyen productos delicatessen como jamón ibérico, bacalao, langostinos, solomillo de cerdo o trufa. El contrato está valorado en dos millones de euros, con prórroga hasta 2029. Así, los pasajeros podrán degustar una amplia variedad de platos, como aperitivos, platos calientes (parrillada de verduras, macarrones, tortellini de espárragos, dorada, merluza, rodaballo, solomillo de cerdo, ternera con salsa de mostaza…), platos fríos (ibéricos, quesos, fuet, pollo con quinoa, cerdo a las finas hierbas, salmón ahumado…), ensaladas variadas, postres (pastel de chocolate, yogur de frambuesa, tartaletas de chocolate blanco y almendra, pastel de mandarina, tarta de Santiago, tiramisú…) y desayuno (tortilla, crepes, bagel de jamón, huevos revueltos…).

Desde la llegada de Sánchez a La Moncloa se ha disparado el uso del Falcon y con ello las partidas destinadas a catering, pasando de 1,2 millones a 2 millones por contrato. En el último lustro, Sánchez y su equipo han hecho más de 3.000 vuelos frente a los 450 del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.