El Partido Popular que lidera Fernando López Miras en la región de Murcia se quedaría a 1 escaño de la mayoría absoluta según la última encuesta del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP). El estudio le concede 22 diputados al PP, uno más que en el sondeo de 2023. Por su parte el PSOE retrocedería hasta los 12 escaños y Vox se mantendría en 9.

El PP lograría imponerse nuevamente como la fuerza más votada de la comunidad autónoma con una intención de voto del 44,1 %, más de un punto que en 2023. Este resultado dejaría a López Miras al borde de la mayoría absoluta, una situación que le posibilitaría gobernar en solitario.

Según este informe los populares crecerían a costa del PSOE a los que se les arrebataría un escaño. En cuanto a Podemos sube 0,4% en intención de voto y Vox un 1,1 %.

Asimismo, la participación cae tres puntos por debajo de la registrada en 2023 debido a la frustración que siente la ciudadanía hacia la clase política. «Los datos que muestran que la mayor preocupación de la ciudadanía es su clase política, y la reducción, en algunos casos muy notable, de la valoración de los políticos sobre los que se pregunta, pueden explicar esta atonía que se registra entre los electores respecto a otros barómetros anteriores», han informado.

Según el CEMOP estos resultados se deben también a una transferencia del voto hacia Vox y el PP. En el caso del partido que dirige Santiago Abascal captaría 7.000 electores del PP de 2023. El PP obtendría 15.000 electores del PSOE y Podemos 6.000. El Partido socialista sería el más afectado por el intercambio de voto.

Una de las novedades políticas que se han producido desde el anterior barómetro es la salida en el mes de julio de Vox del Gobierno regional. Aún así, la población murciana no percibe que la salida de Vox haya creado problemas serios de estabilidad. Un 50,6% considera que la salida de Vox del Gobierno regional ha impactado «poco o nada».

Esta opinión, según se indica en el Barómetro, podría deberse a que en estos primeros meses de gobierno minoritario no se hayan producido ni grandes bloqueos ni fracasos legislativos. No obstante, se advierte de que el «primer gran test de estabilidad es la aprobación de la ley de Presupuestos de la Comunidad, que aún no se ha producido».

En este sentido, un 70,5% de los encuestados valora negativamente una hipotética postura de Vox de bloquear la aprobación de los presupuestos y el 44,7% de los entrevistados que votó a Vox en las últimas elecciones autonómicas valora negativamente el posible bloqueo de los presupuestos.

A nivel de la valoración de los partidos de la oposición, la actuación del PSOE es calificada por «mala o muy mala» por un 46,4% de la población y también se advierte un descenso del porcentaje de personas que la califican como «buena o muy buena», que pasa del 10,9% al 9,9%.