López Miras tras su reunión con Sánchez en Moncloa: «Me voy como he llegado»

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho que su reunión con el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, ha sido «cordial» pero que no le ha dado «el sí» a ninguna petición. «Me voy como he llegado», ha asegurado el líder autonómico quien también ha añadido que Sánchez ha tomado notas de todas las cuestiones que le ha planteado. «Espero que se conviertan en certezas», ha dicho esperanzado.

Durante una rueda de prensa posterior al encuentro institucional mantenido este viernes entre ambos presidentes, López Miras ha explicado que los dos puntos principales del orden del día han sido la financiación autonómica y la escasez del agua en la comunidad autónoma. «Le he transmitido que somos la comunidad peor financiada de España. Esto tiene que terminar ya. Los murcianos somos los que menos recibimos por parte del Gobierno. Se deben financiar por igual a todos los territorios», ha señalado.

A este respecto el presidente regional le ha transmitido a Pedro Sánchez su «preocupación y rechazo» al cupo catalán porque este acuerdo con los separatistas rompe el principio de igualdad y solidaridad entre territorios. «Mi sensación es que el presidente del Gobierno tiene claro el tema de la financiación singular de Cataluña. Yo le he transmitido que me preocupa mucho. No puedo permitir que se trate diferente a la región de Murcia», ha dicho.

Para poder combatir esta infrafinanciación de la comunidad López Miras ha declarado que ha solicitado la creación de un fondo transitorio para poder compensar a los españoles que están sufriendo esta falta de financiación estatal. Según ha explicado, el presidente del Gobierno le ha dicho «literalmente» que es necesario reformar el sistema de financiación pero que dicha regulación debe hacerse a través del consejo de política fiscal y financiera. «Esto no quiere decir que en la Conferencia de Presidentes no se pueda hablar de esto», ha comentado.

En cuanto al problema migratorio, López Miras ha defendido la solidaridad de la región de Murcia como uno de los territorios que más menas acoge en toda España. Sin embargo ha reclamado a Sánchez más recursos por parte del Estado para asegurar este sistema de acogida. «Es un coste de más de 11 millones de euros y el gobierno sólo financia con 850.000», ha revelado.

Sobre este tema López Miras ha dicho que se va con la sensación de que existe un pacto de Estado. «Creo que podría llegarse a un acuerdo, pero son percepciones. Un acuerdo que se base en la solidaridad de todos los territorios por igual en la acogida de menas», ha dicho.

La escasez del agua también ha sido un tema capital en la reunión que ambos políticos han mantenido en el Palacio de La Moncloa. Así, el presidente de la Región de Murcia ha denunciado que su comunidad es de las más afectadas y que es necesario un pacto nacional por el agua no sólo para asegurar el suministro a todos los ciudadanos sino también para afianzar la soberanía alimentaria de España. «En España hay agua suficiente pero está mal repartida. Hay que invertir más en infraestructuras hidráulicas en nuestro país», ha sostenido.

El presidente de la Región de Murcia también ha expuesto su preocupación por la ocupación de viviendas en España y ha pedido una «legislación antiokupación» para proteger la propiedad privada de todos los ciudadanos. «Nadie entiende lo que está pasando en este país», ha dicho.