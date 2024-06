El PP hace reír a Armengol al comparar a Koldo con Taylor Swift: «Yo me acordaría perfectamente»

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha acudido este viernes a declarar en la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del caso Koldo, a petición del PP. El portavoz de los populares en esta comisión, Luis Santamaría, le ha preguntado a Armengol si mantenía una relación directa cuando era presidenta de Baleares con Koldo García, el que fuera ayudante de José Luis Ábalos en el Ministerio Transportes y que está investigado por cobrar comisiones ilegales en contratos en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Santamaría le ha realizado esta pregunta a la presidenta del Congreso utilizando a Taylor Swift, la cantante norteamericana y estrella mundial que la semana pasada pasó por Madrid para dar dos conciertos seguidos en el estadio Santiago Bernabéu. «Koldo afirma mantener una relación directa con usted, que es diferente de lo que usted no está diciendo, ¿Usted mantenía una relación directa con Koldo, sí o no? Es muy sencillo, si yo mantengo una relación directa con Taylor Swift, que ha venido hace unas semanas a Madrid, me acuerdo perfectamente», le ha preguntado Santamaría.

Esta mención particular del senador del PP ha provocado las risas de Armengol y del resto de presentes en la sala. «¿Mantenía usted una relación directa con el señor Koldo? Que ya sé que no es Taylor Swift. Hay determinadas personas que para bien o para mal, te marcan, y Koldo marca. ¿Mantenía usted una relación directa, sí o no?», le ha vuelto a preguntar Luis Santamaría.

«Perdone, es que me ha hecho gracia la comparación. Yo lo he explicado, le conocía, tuve alguna relación y alguna conversación. Es que no lo he escondido nunca. Usted ahora le ve como le ve, pero era un asesor del Ministerio de Transportes, es que es lo normal», ha contestado Francina Armengol.

«¿No puede descartarlo?»

El senador del PP no se ha conformado con esta respuesta y ha querido que Armengol ahondase en su relación con Koldo García. «Lo de la relación directa es más allá de lo que usted dijo. Usted lo que dijo en la comisión de investigación fue ‘no puedo descartar que entre estas personas con las que hablaba, porque lógicamente hablaba con la gente del ministerio, estuviera el señor García’. Es decir, tener una relación directa y no descartar haber hablado son dos cuestiones muy diferentes. En conclusión, ¿usted no puede descartar que hubiera hablado o que mantuviera un contacto habitual con el señor Koldo?», ha repreguntado.

«Si me dejara al presidente, lo podría contestar en catalán, pero es que yo ya no sé cómo contestárselo mejor que en castellano», ha afirmado la presidenta del Congreso, a lo que el senador popular ha contestado diciendo «Conteste en catalán, yo hablo valenciano y probablemente una parte lo entienda». «Se lo he contestado tres veces seguidas», ha querido zanjar Francina Armengol.

«Estamos en campaña»

La presidenta de la Cámara Baja contrató mascarillas e incluso recomendó a la principal empresa de la trama de Koldo durante la pandemia, cuando era presidenta de las Islas Baleares.

En su comparecencia, Francina Armengol se ha quejado en varias ocasiones haber sido convocada ante el Senado el día antes de la jornada de reflexión de las elecciones europeas. Este viernes también se hará una presentación de las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento balear, unas conclusiones, ha resaltado, que serán «de PP y Vox». «Aunque estemos cerrando la campaña un placer estar aquí», ha asegurado al principio de la sesión.

El portavoz del PP en la comisión ha sostenido que la trama de las mascarillas es un «asunto incómodo» porque empezó con Koldo García y José Luis Ábalos y «ahora alcanza a los turbios asuntos de la mujer del presidente del Gobierno, con sus famosas cartas de recomendación y el tráfico de influencias que éstas llevan implícitas, las patentes de software aparte y las cátedras extraordinarias, másteres aparte».

Luis Santamaría ha hecho mención también a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, que tendrá que declarar como imputada ante el juez el próximo 5 de julio por presuntos delitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias. Le ha emplazado a desvelar si podía decir «sin temor a equivocarse que Begoña Gómez no envió ninguna carta de recomendación a su gobierno».

«Usted mismo en su intervención denota exactamente el porqué me llaman a declarar y el porqué esta comisión de investigación. Y me parece que esta forma de hacer política, señor Santamaría, es muy burda y no es adecuada», le ha replicado Armengol al senador del PP, al tiempo que ha asegurado que cuando era presidenta de Baleares su Gobierno «jamás» recibió ninguna carta de la mujer de Sánchez de este tipo.