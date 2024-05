La Fiscalía Anticorrupción pide imputar al nº 3 de Óscar Puente por el ‘caso Koldo’

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez instructor del caso Koldo llamar como imputados al actual subsecretario de Transportes, Jesús Gómez García; el director general de Personas en ADIF, Michaux Miranda Paniagua; y el que fuera número 2 en Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares por un presunto delito de tráfico de influencias. El fiscal Luis Pastor hace esta petición tras recibir el informe policial que analizaba las comunicaciones entre la trama Koldo y los entes públicos ADIF y Puertos del Estado. Según este informe al que ha tenido acceso OKDIARIO, los directivos «ejercieron presiones» para adjudicar a la principal empresa investigada en el caso, Soluciones de Gestión, los contratos públicos millonarios.

La Fiscalía Anticorrupción pide imputar a los altos cargos del Ministerio de Transportes, dos de ellos siguen aún en su posición con el traspaso de carteras de José Luis Ábalos a Óscar Puente. Se trata de Jesús Gómez García y Michaux Miranda Paniagua. Puente destituyó al tercero, a Álvaro Sánchez Manzanares de la cúpula de Puerto del Estado tras desvelarse su vinculación con la trama Koldo.

El fiscal también ha pedido que acuda a declarar ante el juez Javier Sánchez Fuentefría, pero que lo haga como testigo. Los agentes de la UCO señalan en su informe que Fuentefría daba traslado a Álvaro Sánchez Manzanares de la oferta de Soluciones de Gestión y era la persona que mantenía la interlocución con ADIF a través de Michaux. Esta labor de intermediación no ha sido suficiente para que el fiscal Anticorrupción pida su imputación al juez del caso Koldo.

A la petición de testigos también se suman las declaraciones de ex altos cargos de ADIF como Isabel Pardo de Vera Posada, Guillermo Martínez, Daniel Belmar y Jesús Ángel Díaz. La ex presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, también ha comparecido en la Comisión de Investigación sobre este caso en el Senado. La Fiscalía Anticorrupción también ha pedido que acuda a declarar como testigos en la investigación sobre la trama Koldo al que fuera presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo. Este ex dirigente del ente público también ha declarado en la Comisión de investigación de la Cámara Alto y ha asegurado que compró las mascarillas con la mediación del Ministerio de Transportes.

Fiscalía Europea

La petición de la Fiscalía Anticorrupción llega tras la petición de la Fiscalía Europea de asumir la investigación del caso Koldo. La EPPO ha trasladado a través de un comunicado que asumirá la instrucción de la totalidad de la trama al estar investigándose fondos europeos en la misma. Los 22 países de la Unión Europea que han suscrito el pacto fundacional de la Fiscalía Europea acordaron que este Ministerio Público podría hacerse cargo de la investigación de delitos que afecten al dinero procedente de las arcas comunitarias.

«Una vez recibida la información, después de examinarla en detalle, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo», explica el organismo en una comunicación remitida a los medios. Y prosigue: «Esta actualización de la información relativa a esta investigación es excepcional y es resultado del significativo interés público sobre ella, pero no se comunicarán más detalles en este momento. En la medida en que podamos compartir más información sobre esta investigación, lo haremos de forma proactiva».

La Fiscalía Europea se trata de una institución independiente en la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la UE, así como de otras infracciones penales indisociablemente vinculadas. Hasta ahora, este Ministerio Público con sede en Madrid había asumido la investigación relacionada con la trama de mascarillas en las Islas Baleares, cuyos contratos fueron pagados con fondos europeos. Dicha investigación estaba siendo tutelada por el juez de control de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

Ahora, la Fiscalía Europea dirigida por el fiscal Ignacio de Lucas reclama la investigación y tendrá que ser el juez instructor actual Ismael Moreno el que decidida si procede que asuman la causa. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional podría plantear un conflicto de competencia al Tribunal Supremo que tendría que decidir quién debe asumir el caso Koldo.