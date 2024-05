La UCO implica al presidente de ADIF nombrado por Puente en un amaño de obra pública de la trama Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un nuevo informe a la Audiencia Nacional un informe en que se reflejan nuevas conversaciones del móvil de Koldo García, que los investigadores relacionan con un presunto amaño de obra pública antes. La UCO identifica a Ángel Contreras Marín, actual presidente de ADIF nombrado por Óscar Puente, como persona que da el visto bueno a esa operación.

Según el informe de la UCO, un empresario llamado Daniel Fernández Menéndez, que es administrador de la sociedad Obras Públicas y Regadíos SA, se puso en contacto con Koldo para que influyese en un contrato de ADIF.

El nombre del presidente de ADIF surge después de que ese empresario le enviase un mensaje solicitando mediación para una obra de corrimiento de tierras en las obras del AVE en Lugo. Iba a salir por adjudicación de emergencia por valor de 1,5 millones.

Koldo, tras conocer esto de parte del empresario, propone al presidente de ADIF mantener un encuentro el día 16 de febrero de 2024. «Muy buenas marques yo ando en Madrid se que será difícil verte pero si puedes dime ó comer o cenar o sin no 5 m. Pero si no es posible dime un día de la semana; que viene si puedes por fa !!!!». Ese mensaje lo responde el presidente de ADIF con un «hoy me resulta imposible, la semana que viene que día te va mejor?».

Contratos con ADIF

En el informe, los agentes ponen el foco en el contrato que ADIF otorgó el 25 de mayo de 2022 por valor de 557.699,18 euros a la UTE ARITEC-ANFERSA. Para la Guardia Civil «resulta llamativo» que ADIF otorgase «un contrato público a una UTE que aún no se había constituido» teniendo en cuenta que fue más tarde, el 9 de junio de ese año, cuando Aridos Anfersa formalizó esa unión de empresas.

Fue el 22 de julio de 2022 cuando las sociedades Aridos Anfersa, Aritec Almonacid y Aridos Técnicos, constituyeron la UTE Aritec-Anfersa Hormacuellos, a la cual el 2 de noviembre de 2022 se adjudicó un contrato por valor de 5.264.498,25 €

«Esta unidad considera de interés destacar lo anterior ya que recientemente se ha visto a Koldo reunido con Jaime Chouseiro (representante de Aritec Almonacid), que el señor Coca Sánchez (representante de Aridos Anfersa) coincidió hospedado el día 6 de julio de 2021 con Koldo y Ábalos en el Parador de Granada, y que Koldo sigue teniendo relación con personal del Ministerio (se reunió con el subsecretario Jesús Manuel Gómez)», apunta el informe.

Este mismo informe recoge, tras el análisis de sus cuentas bancarias, que la mujer de Koldo, Patricia Uriz, estuvo empleada en Áridos Anfersa desde 2022, en concreto «menos de dos meses después» de una de las adjudicaciones. Además, percibió durante ese año «un total de 7.791,55 euros».

El PP, a través de Cuca Gamarra, ha pedido ya explicaciones al Gobierno. «¿Qué hay de esa investigación interna que Óscar Puente anunció hace meses? Ni está, ni se la espera. Y mientras tanto, Sánchez creando polémicas para ocultar la corrupción que afecta a su partido, su Gobierno y su entorno», ha señalado.

Pagos

En un documento incorporado al informe, elaborado por la Guardia Civil, figura información financiera del ex asesor de Transportes y entre ella, también, transferencias de Koldo a Ábalos por un total de 26.274,05 euros. Algunas de ellas por importe de 950 euros que se corresponderían con el alquiler que pagó a Ábalos, y que el propio exministro ha reconocido recientemente.

En cuanto a los pagos realizados con tarjeta, para la Guardia Civil resulta «llamativo que Koldo habría realizado pagos en países tales como Colombia, México, Canadá, Perú, Rumanía, Rusia y Emiratos Árabes Unidos, siendo el denominador común» que él mismo «habría volado a dichos países en las mismas fechas que los cargos efectuados en las tarjetas con» Ábalos, «incluso en algunos viajes también figurarían como pasajeros de estos vuelos el entorno familiar» de ambos.

De estos pagos, el Instituto Armado destaca «los acometidos en México entre los días 4 y 6 de febrero de 2019, ya que Koldo coincidió en el vuelo de vuelta a Madrid el día 6 con Ábalos» y con otro de los investigados: el presidente del Zamora C.F. Víctor De Aldama.

Los agentes también localizaron tras el análisis de sus cuentas bancarias transferencias que Koldo realizó a una de las exmujeres de Ábalos, tres transferencias entre los años 2018 y 2019 por un importe total de 2.512,80 euros.

En cuanto a los ingresos recibidos en concepto de nóminas o pensión por parte de Koldo, los agentes indican que «gran parte de los mismos tienen origen en el Ministerio de Transportes y organismos dependientes del mismo, tales como Puertos del Estado y Renfe Mercancías, sumando estos ingresos 254.440,22 euros».