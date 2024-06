Armengol censura del Diario de Sesiones el calificativo de «majestad» que Abascal dirigió a Sánchez

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha retirado del Diario de Sesiones la palabra «majestad» que utilizó el líder de Vox, Santiago Abascal, para referirse de forma irónica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También ha ordenado quitar la acusación de Abascal al Ejecutivo de ejercer «violencia física» contra Vox.

Fue en el Pleno del pasado 22 de mayo. Pedro Sánchez intervino en el hemiciclo para debatir con el resto de grupos parlamentarios la situación en Gaza, el reconocimiento del Estado de Palestina, las negociaciones con Reino Unidos sobre Gibraltar, el último Consejo Europeo y las actividades privadas de su esposa, Begoña Gómez. Este último asunto fue planteado por el PP.

Santiago Abascal, en su turno de intervención, se dirigió a Pedro Sánchez en varios ocasiones como «majestad», a modo de ironía y de burla. «A ver, majestad, vamos a hablar de los insultos a los que usted se refería. Desde su Gobierno llamaron drogadicto al presidente de una nación extranjera (Javier Milei) pero es que a nosotros, a los que nos pide contención, nos han llamado fascistas, homófobos y xenófobo. En una sola sesión, hasta 98 veces nos llamaron ustedes desde el Gobierno fascistas y ultraderecha. Pero no sólo eso, nos han llamado odiadores del pobre, nazis a cara descubierta, usted nos ha acusado que queríamos bombardear Cataluña cada 50 años, nos han llamado desde el PSOE matonismo nazi, han dicho que sembramos el odio contra las mujeres», sostuvo el líder de Vox.

Francina Armengol optó por interrumpir el discurso de Santiago Abascal: «Señor Abascal, le ruego que por favor se dirija al presidente del Gobierno como presidente del Gobierno». El líder de Vox se defendió alegando que estaba usando ese término «con todo el decoro, e incluso excesivo» para dirigirse a Pedro Sánchez. «No sólo van a prohibir la lengua española, sino que quieren prohibir la ironía. Pero lo siento, no voy a dejar que ustedes me prohíban hablar como me venga en gana», apostilló Abascal, lo que provocó los aplausos de la bancada de su partido en el hemiciclo.

Palabras entre corchetes

La presidenta del Congreso ha optado por retirar del Diario de Sesiones el término «majestad» utilizado por Abascal en tres ocasiones durante aquel Pleno. El Diario de Sesiones de ese debate ha tardado casi dos semanas en publicarse, el pasado viernes apareció el correspondiente a los debates del día 21 de mayo y este martes el del 22, cuando se produjo la última comparecencia parlamentaria del jefe del Ejecutivo. La tardanza, ya habitual esta legislatura, se debe a que hay que realizar una traducción certificada de las intervenciones en lenguas cooficiales.

Y en esos Diarios de Sesiones aparecen como retiradas buena parte de las palabras denunciadas. En realidad, nada se borra, pues si se hiciera las frases quedarían entrecortadas y sin sentido para la posteridad, y la práctica habitual es poner entre corchetes las expresiones reprobadas con una nota al pie de página indicando que se han retirado por decisión de la Presidencia del Congreso, en manos de la socialista Francina Armengol.

La presidenta de la Cámara Baja también ha retirado la acusación que realizó Abascal contra el Ejecutivo de Sánchez, asegurando que alienta la «violencia física» contra Vox «con la pinza del ministro de Interior (Fernando Grande-Marlaska), que permite a todo tipo de alborotadores y extremistas acercarse a los eventos de Vox» y de su anterior vicepresidente Pablo Iglesias, «que directamente mandaba a sus escoltas a lanzar adoquines a los actos de Vox». Abascal aludió a los más de 150 ataques y amenazas directas contra sus dirigentes y militantes de su partido y que han denunciado en la última década.

«Defensor de la dictadura»

En el Diario de Sesiones también se ha censurado el término «defensor de la dictadura» que el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, le dedicó al líder de Vox. Los diputados de la formación de Abascal pidieron retirar estas palabras. «No podemos permitir que un [defensor de la Dictadura] insulte de esta manera a un presidente democrático», figura en la redacción final.

Francina Armengol no accedido a retirar, como le pidió Patxi López, las palabras que Santiago Abascal dijo acerca de Sánchez: «Es un títere de extremismos, de narcogobiernos y de tiranías en Iberoamérica».

A instancias del PP, también se han retirado los insultos que realizó la diputada y líder de Podemos, Ione Belarra, durante su intervención, en la que tachó de «mentirosos» y «corruptos» a periodistas de cadenas de televisión como Ana Rosa Quintana (Telecinco), Pablo Motos, Susana Griso (Antena 3) y Antonio García Ferreras (La Sexta).