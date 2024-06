La genial parodia de la carta de Sánchez tras la imputación de Begoña: «Queridos votontos»

La carta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mandó «a la ciudadanía» tras la citación como imputada de su mujer, Begoña Gómez, ya tiene su parodia en forma de vídeo. En ella, el dirigente socialista se dirige a sus «votontos», de cara a las elecciones europeas de este domingo, 9 de junio, con el fin de intentar que la investigación judicial a su mujer no afecta a los resultados que pueda obtener el PSOE en las urnas.

«Queridos votontos, os escribo esta segunda carta preocupado por la deriva ultraderechista que está tomando la justicia española», comienza este vídeo en el que se ve a Sánchez escribiendo sobre un libro mientras piensa lo que escribe. Sánchez pone la dina de sus críticas al juez Juan Carlos Peinado, como ya hiciera en la carta de verdad que publicó este martes. Se trata del magistrado que ha citado a declarar a Begoña Gómez el próximo 5 de julio por presuntos delitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias.

La parodia hace referencia también a las cartas de recomendación que firmaba Begoña Gómez a empresas que luego se beneficiaron obteniendo contratos del Gobierno presidido por Sánchez, que es lo que el juez ha pedido investigar. «¿Dónde se ha visto que mi mujer no pueda recomendar a las empresas del amigo que le pagó una cátedra que dirige sin estar licenciada para que se lleven decenas de millones de euros de dinero público? Es indignante», señala el jefe del Ejecutivo en este vídeo realizado por Froilán I de España (@FroilLannister en las redes sociales), conocido por los montajes y vídeos que suele realizar sobre la actualidad política nacional.

«Ni tampoco mi hermano puede tributar donde le dé la gana para ahorrarse esos impuestos con los que os exprimo a vosotros para poder comprar jamón del bueno para el Falcon», esgrime Sánchez. Esto hace referencia a las informaciones que apuntan a que David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, tributa en Portugal con el fin de no hacerlo en España y así pagar menos en materia fiscal. El hermano de Sánchez es músico de profesión y utiliza el nombre artístico de David Azagra. ¿A dónde vamos a llegar? La persecución a mi familia es algo nunca visto en ninguna dictadura tropical», apostilla el dirigente socialista en sus pensamientos.

En esta parodia, Pedro Sánchez refleja en su carta la «decepción» que tiene con sus votantes, «votontos», en este caso, por pedirle explicaciones tras la imputación de Begoña Gómez. «La verdad es que no sé ni qué hago explicándome cuando soy el puto amo», explica Sánchez. Ese mismo calificativo fue el que usó el ministro de Transportes, Óscar Puente, para referirse a Sánchez con el objetivo de apoyarle por su amago de dimisión que hizo a finales de abril.

«Confiaba mucho más en vosotros, pero me habéis decepcionado. Algunos me pedís explicaciones de las actividades de mi mujer y aquí os las voy a dar: la culpa es de Franco y de la derecha y la ultraderecha. Y si no os gustan mis explicaciones, comedme los huevos. Espero que me votéis todos el domingo o me voy a poner de muy mala hostia. La verdad es que no sé ni qué hago explicándome cuando soy el puto amo. Payasos, que sois unos payasos. Y ya me despido, imbéciles. Es increíble que me hayáis obligado a esto, plebeyos de mierda! Idos a tomar por culo!», zanja Pedro Sánchez en esta carta ficticia.

La carta real

Este martes. Pedro Sánchez remitió una nueva carta «a la ciudadanía» a través de las redes sociales para criticar al juez que ha citado a declarar a su mujer, Begoña Gómez, dentro de un mes. En la misiva, el presidente del Gobierno consideró «extraño» que la citación se haya producido «sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo». «Ambos estamos absolutamente tranquilos», recalcó.

Nueva carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/kyubn3DAII — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 4, 2024

«Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. No hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes», esgrimió Sánchez, al tiempo que resaltó que descarta dimitir a pesar de la investigación judicial a su esposa.