El PP exigirá en su reforma electoral que los etarras pidan perdón por escrito para ir en listas

El Partido Popular exigirá que los candidatos de las formaciones cercanas al entorno de ETA condenen el terrorismo y pidan perdón a las víctimas por escrito para poder concurrir a las elecciones.

Éste es uno de los tres requisitos de elegibilidad que Génova tiene previsto integrar en su propuesta para modificar la Ley Electoral e impedir que condenados por terrorismo formen parte de las listas electorales. El PP trabaja en esta reforma, en plena polémica por la inclusión de 44 etarras en las candidaturas que Bildu ha presentado para el próximo 28M. Éstas incluyen a 44 terroristas, siete de ellos condenados por delitos de sangre, que han anunciado su voluntad de no recoger su acta en caso de ser elegidos representantes públicos.

El primero de los criterios que habría que cumplir para ser candidato tras la reforma de la Ley Electoral que propone el PP es el de no pertenecer a una banda terrorista. Ningún miembro de una organización terrorista podrá integrar una candidatura. Algo que parece evidente, pero que no queda reflejado en la actual norma electoral.

El segundo requisito es el de la no existencia de antecedentes penales por delitos relacionados con el terrorismo. «De esta manera, los condenados por asesinato y terrorismo que ha presentado Bildu en sus listas no podrían ser candidatos», explican desde el PP.

El tercero, y más novedoso, exige que los candidatos de las formaciones cercanas al entorno de ETA condenen el terrorismo, muestren su arrepentimiento y pidan perdón a las víctimas. Todo ello, por escrito para otorgarle oficialidad. «Tenemos claro el fondo de este punto. Tan sólo nos falta encontrar los términos legales exactos para poder expresar la idea», aseguran fuentes del PP. «Se contempla, también, la posibilidad de que hayan expresado este arrepentimiento de forma pública», añaden.

Ley de Partidos

El PP sigue buscando la manera de impedir que, en un futuro, haya listas electorales integradas por terroristas. Ante el tope legal que se recoge en la Ley de Partidos, el PP estudia la posibilidad de modificar la Ley Electoral. «Es un tema muy complejo. Vamos a trabajarlo a fondo. No serviría de nada hacer algo menos sólido y que nos lo tumben a las primeras de cambio», reconocen los populares.

«La Ley de Partidos no encaja actualmente. No permite ilegalizar a Bildu. Nosotros proponemos reformar la Ley Electoral y exigir un plus en el apartado de candidatos. Podrán presentarse a unas elecciones todos aquellos que, entre otras premisas ya estipuladas, no hayan sido condenados por terrorismo, no pertenezcan a una banda terrorista y que muestren su firme condena de la violencia», han explicado fuentes del PP. «No sería conveniente que un condenado por pederastia fuera elegido director de un colegio. Aquí ocurre lo mismo, sólo que con verdugos gobernando a sus víctimas», matizan desde Génova.

Génova pone el foco en la Ley Electoral porque, con la Ley de Partidos en la mano, el PP asegura que no se pueden evitar estos escenarios. Recuerdan los populares que Bildu se ajusta a los términos que exige la norma, ya que la banda terrorista no está en activo. «La ley se redactó en un momento en el que ETA seguía matando. No se contempló un escenario futuro. Esta circunstancia nos preocupaba relativamente porque PP y PSOE entendíamos que jamás pactaríamos con los terroristas. Pero eso era el PSOE de antes. Se ve que esto ha cambiado sustancialmente», lamentan los populares.