La polémica por los etarras en las listas de Bildu ha protagonizado la sesión de control en el Congreso. Pedro Sánchez ha despreciado la exigencia del Partido Popular para romper en público sus pactos y, ante la portavoz de la formación proetarra, se ha limitado a decir que «se ha equivocado» en la elaboración de las listas para el 28M, que incluyen a 44 condenados por terrorismo, siete de ellos con delitos de sangre. Es más, Sánchez ha pedido el apoyo de este partido para aprobar el próximo decreto económico que el Gobierno tiene previsto llevar en junio al Congreso.

El socialista ha desoído así la petición de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que le ha insistido para que aprovechase su respuesta a la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua -condenada por cierto por apología del terrorismo- para romper en directo con sus socios. Nada eso ha sucedido. Es más, el socialista sólo ha atisbado un tibio reproche: «Ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas. Puede ser legal, pero no es decente. Y lo que se tiene que pedir es un mensaje mucho más rotundo de reparación, de perdón, y de reconciliación a las víctimas», ha zanjado ante el partido que se ha convertido en su aliado preferente en esta legislatura.

A continuación, ha suavizado aún más el tono para defender su gestión y ha avanzado que, en junio, ampliará el decreto de «medidas sociales» para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania, emplazando a los proetarras a darle su apoyo. Bildu ya fue determinante para que Sánchez pudiese sacar adelante su primer decreto, aprobado in extremis.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, había reclamado a Sánchez que rompiese su pacto con Bildu, recordándole su promesa incumplida de que no acordaría con los de Otegi. «Dispone de dos minutos y medio para romper con Bildu. ¿Cuándo le va a decir la verdad a los españoles?», ha aseverado.

Ante los reproches de la dirigente popular, Sánchez se ha limitado a acusar al PP de «no tener más argumento que ETA». «Pero ETA ya no existe, fue derrotada hace 12 años, y eso es lo que ustedes no aceptan, no son capaces de digerir», ha replicado.

Sánchez ha preguntado entonces a los diputados del PP si serían capaces de repetir que «Zapatero traicionó a los muertos» o que «Rubalcaba colaboró con los etarras», recibiendo el sí de la bancada popular.

«No se equivoque, señor Sánchez, no es a mi partido al que tiene que tratar así sino a la señora Aizpurua», ha respondido después Gamarra, advirtiendo al socialista que «ser tan cruel con el PP y tan complaciente con Bildu es lo que le va a marcar la historia».

«La sociedad española no olvida, por mucho que usted los blanquee y legitime Tiene usted na nueva oportunidad, rectifique. Dígale a la señora Aizpurua que renuncie a los 44 condenados por asesinatos, extorsiones y secuestros que lleva en sus listas electorales», ha insistido. Una petición que ha caído en saco roto, como lo hiciera, el día anterior, la de Núñez Feijóo, quien, en el Senado, instó a Sánchez a comprometerse a no pactar con Bildu tras el 28M.