El PP elige a Carmen Navarro como relevo de Suárez Illana en la Mesa del Congreso

El Partido Popular ha elegido a Carmen Navarro, diputada por Albacete y vicesecretaria general de Política Social, como relevo de Adolfo Suárez Illana en la Mesa del Congreso de los Diputados. Desde su formación recalcan su «contrastada experiencia parlamentaria como diputada en las cuatro últimas Legislaturas (XI, XII, XII Y XIV), en las que ha ejercido puestos en diferentes comisiones de la Cámara Baja».

«Carmen Navarro es una persona de confianza del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de cuya dirección forma parte como vicesecretaria de Políticas Sociales. Con esta candidatura, el Grupo Parlamentario Popular apuesta por un perfil jurídico, que aporta capacidad y solvencia técnica como letrada de la Comunidad de Madrid», añaden las mismas fuentes.

El pasado 29 de noviembre, el Grupo Parlamentario Popular informó que su entonces diputado por Madrid y secretario cuarto de la Mesa de la Cámara baja había comunicado su decisión de dejar la política al presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo. También cesó como director de la fundación Concordia y Libertad, vinculada a los populares.

En una carta redactada por el propio Suárez Illana, el hijo del ex presidente del Gobierno, que fue rescatado por el ex líder del PP Pablo Casado para la primera línea política, señaló que «siento que debo retomar ya las obligaciones profesionales y familiares que, en su momento, entendí debía aparcar de forma temporal». Fue Casado quien le situó en 2019 como número dos del PP en la lista por Madrid a las elecciones generales. Miguel Ángel Quintanilla le sustituyó en diciembre tomando posesión del acta.

Suárez Illana, que se posicionó en febrero de 2022 a favor de la salida de Casado en la profunda crisis interna del PP, dijo en su misiva del pasado noviembre que «hoy, gracias a Dios, al esfuerzo de muchos y a la buena gestión del presidente Feijóo, mi partido ha superado, con éxito muy notable, la crisis pasada y se encuentra, al fin, en una situación que augura la victoria en los próximos comicios».

Adolfo Suárez Illana, ex diputado del PP. (Foto: PP)

«Yo soy un profesional del derecho comprometido con su país, no un político de carrera; y lo digo con todo el respeto que ello merece. Siempre he mantenido que todos debemos aceptar nuestra cuota de responsabilidad en los asuntos públicos y, en aquel entonces, asumí las que se me propusieron en coherencia con lo predicado. Pero el tiempo pasa y las circunstancias cambian», afirmó Suárez Illana en su carta de despedida.

En cuanto al futuro de la fundación Concordia y Libertad, creada por Pablo Casado para dar la batalla ideológica, fuentes del PP afirman que el partido la reactivará con el nombramiento de un nuevo director de «primer nivel» tras el adiós de Suárez Illana.