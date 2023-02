La consigna que hay en la dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo sobre la participación de sus ex presidentes del partido en actos electorales de cara los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo es que corresponde a los presidentes regionales y a los alcaldes las invitaciones a los mismos. Y esto incluye tanto a José María Aznar y Mariano Rajoy, que estuvieron junto a Feijóo el pasado fin de semana en la Intermunicipal del PP en Valencia, como a su antecesor, Pablo Casado, según señalan fuentes de Génova.

Así responden fuentes de la dirección popular sobre una posible reaparición de Pablo Casado, después de la imagen de unidad que ofreció el partido en el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia, con la foto del abrazo entre Rajoy y Aznar en presencia de Feijóo. Los dos participaron como «ex presidentes del Gobierno» para aportar su experiencia en la «gestión pública», según manifestó el partido sobre la ausencia de Casado y Antonio Hernández Mancha, presidente de Alianza Popular entre los años 1987 y 89, en el programa.

Abrazo de Aznar y Rajoy en Valencia junto a Feijóo. (Foto: EFE)

El pasado lunes, el portavoz del Comité de Campaña del PP, Borja Sémper, aseguró que «habrá ocasiones» para que el ex presidente Casado «participe en convenciones y encuentros», al tiempo que defendió que «no hay necesidad de recomponer lo que no está roto» con el ex dirigente popular.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP, Sémper se pronunció así al ser preguntado sobre si tras la reconciliación que se vivió en la Intermunicipal de Valencia entre los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, el siguiente objetivo es hacerlo con Casado.

«No hace falta reconciliarse», contestó Sémper, esgrimiendo que «no hay necesidad de recomponer lo que no está roto». De hecho, fuentes del equipo de Feijóo remarcan que el actual líder del PP mantiene interlocución con su antecesor al frente de la formación.

Choque de trenes

Justo la próxima semana, el 16 de febrero de 2022, se cumple un año de que estallara la mayor crisis del PP en décadas al conocerse que hubo presuntas instrucciones de la entonces dirección nacional para investigar la relación del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con una empresa contratista del Gobierno regional en el suministro de mascarillas. Lo que vino después fue un choque de trenes entre Génova y Sol que desembocó en la cesión de Casado ante la presión interna y la convocatoria de un Congreso extraordinario, que finalmente se celebró en Sevilla el 1 y 2 de abril y aupó a Feijóo -sin oposición alguna- a la cima de la formación.

El presidente del PP formalizó su dimisión como jefe del Gobierno de la Xunta de Galicia el 29 de abril de 2022 tras 13 años al frente del Ejecutivo regional y cuatro mayorías absolutas consecutivas. Le relevó el que era su vicepresidente primero, Alfonso Rueda.