El PP ganará las elecciones municipales que se celebran el próximo 28 de mayo. Con el 30,2% de los votos, los de Alberto Núñez Feijóo aventajarán en tres puntos a un PSOE cuyos candidatos sufrirán el lastre de Pedro Sánchez en sus siglas. El avance del PP se produce gracias a que consigue capitalizar el hundimiento de Ciudadanos, que pasará de tener el 8,8% de los sufragios a no llegar siquiera al 1%, según se desprende de una encuesta electoral de Data10 para OKDIARIO.

El vuelco electoral que se avecina en 2023 tendrá su primer capítulo en mayo, cuando los españoles acudan a elegir a sus alcaldes. El PP escalará del 22,8% que logró en 2019 al 30,2%. Los populares engordarán sus resultados a la par que Ciudadanos, aliado en el Ayuntamiento de Madrid, pierde la casi totalidad de su respaldo en el resto de España, donde pasará de tener el 8,8% de los sufragios a no llegar siquiera al 1%. Un alcalde o concejal naranja a partir de junio será poco menos que una especie política en peligro de extinción.

El PSOE, que ganó en 2019 con el 29,7%, retrocederá hasta el 27,2%. Una caída que, sin embargo, es inferior a la que experimentará en las elecciones generales, donde no pasará del 25%, según el sondeo de Data10 publicado este domingo. Este contraste entre el apoyo que los socialistas tendrán en unas y otras urnas demuestra que las siglas del PSOE gozan de mayor tirón entre los votantes cuando no presentan al presidente del Gobierno como cabeza de cartel. O lo que es lo mismo, cuando el candidato socialista no se ve contaminado directamente, por ejemplo, por las cesiones de su líder a los separatistas, como ha sucedido con una reforma del Código Penal a la carta de los condenados.

El lastre que Sánchez supone para los candidatos socialistas es un punto débil que Feijóo no está dispuesto a desaprovechar. Durante la presentación de los 8.000 candidatos del PP, el líder gallego les animó a «coger el relevo de la calle» que «ha abandonado» al jefe del Gobierno. «Sánchez no puede salir a la calle porque la calle ha abandonado a Sánchez», enfatizó Feijóo.

Las elecciones municipales dibujan un mapa político más próximo al bipartidismo que saltó por los aires en 2015. PP y PSOE se repartirán el grueso de los alcaldes y concejales y la tercera fuerza política (con el 12,5% de los votos) serán otras candidaturas ajenas a los partidos de reconocido ámbito nacional.

Las fuerzas independentistas en Cataluña, el País Vasco, Navarra y Baleares sumarán el 10,5 de los sufragios. Y sólo tras ellos, con el 10,1%, aparecerán Podemos, IU y el resto de las confluencias de ese entorno izquierdista que después ejerce como fiel aliado del PSOE.

La considerable fuerza que Vox mantendrá en el Congreso de los Diputados (50 escaños conquistados con el 15,9% de los votos, según Data10) no se corresponde con la que disfrutará en los municipios de toda España. La escasa implantación territorial del partido de Santiago Abascal sólo le permitirá alcanzar el 8,6% de las papeletas, pese a crecer respecto al 3,6% que obtuvo hace cuatro años.