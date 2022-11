«Nada de nada, no sabíamos nada» aseguraba ayer, al borde de la medianoche, un presidente autonómico del PSOE, respecto a si Pedro Sánchez les había deslizado algo del anuncio que hizo horas antes de derogar el delito de sedición para facilitar el retorno de los fugados Carles Puigdemont y Marta Rovira. Y la sensación es de decepción y de cabreo. Decepcionados por «no tenernos en cuenta para nada» y enfadados porque «sólo piensa sólo en él». «Nos lleva al precipicio» llegó a verbalizar un presidente regional en conversación con este diario.

La voluntad de Sánchez es que el Congreso vote la derogación del delito de sedición antes de las municipales y autonómicas previstas para mayo. Pero nadie duda de que tendrá un efecto importante sobre los resultados. Una encuesta interna, encargada por Ferraz, indica a la dirección federal que el partido puede llegar a perder cinco de los nueve gobiernos autonómicos que el PSOE preside en la actualidad. Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja son los que corren un mayor peligro. Por eso, los barones tratan de marcar distancias con el secretario general y las decisiones de su Gobierno.

Anoche, al cierre de esta edición, ninguno de los barones consultados entendía cómo «no se nos había informado de una decisión de tal calado». Más aún cuando «hemos estado negando durante más de un año que esto se fuera a realizar». «El propio presidente decía que no era viable, ya que no existía una mayoría para hacerlo», recuerdan. Escépticos, algunos de ellos, como el aragonés Javier Lambán, llegaron a apoyar la propuesta de reforma del delito que inicialmente proponía Sánchez. Fue ayer mismo en las Cortes de Aragón «pensando en que no se iba a hacer nunca», admiten fuentes cercanas al barón aragonés. Horas después, el jefe del Ejecutivo iba un paso más allá y anunciaba la derogación de ese delito para introducir otro de nueva creación.

Los barones, tras conocer los planes del presidente, aseguran entender «el verdadero motivo para suspender el acto del sábado [día 12] en Ifema» en el que Pedro Sánchez iba a conmemorar el tercer aniversario de su victoria. «No se iba a atrever a defender ante todos nosotros algo que sabe que rechaza una parte importante del partido», argumentan. La decisión que ha tomado, con el fin de satisfacer a sus socios, amenaza con abrir en canal un PSOE que respiraba tranquilo en los últimos meses. «Si hay un descalabro electoral en las urnas, que nadie dude de quién va a ser la culpa» apunta un presidente regional del PSOE.