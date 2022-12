La crisis interna que atraviesa Ciudadanos, con un enfrentamiento abierto entre sus dos principales representantes, Inés Arrimadas, líder del partido, y Edmundo Bal, portavoz y vicesecretario general, no llevará al PP a reeditar una estrategia de fichajes en el seno de las filas naranjas, según aseguran fuentes de Génova. De esta manera, la dirección de Alberto Núñez Feijóo se desmarca de una acción similar a la OPA que ya lanzó el PP en la etapa de Pablo Casado a los centristas.

Las fuentes del PP apuntan que «las puertas están abiertas para quien quiera llamar», remarcando que este partido siempre es bien recibido «el talento», pero inciden en que «no hay en marcha ni habrá ninguna operación para realizar fichajes» en la plana mayor de Ciudadanos y sus cargos territoriales e institucionales.

Además, tales fuentes dan dos principales razones para rechazar esa salida al mercado: la primera es por «elegancia», justo en un momento de especial dificultad y trascendencia para los naranjas, y la segunda, más significativa, es porque los populares consideran, desde el respeto, que nuevos fichajes de Ciudadanos, después del de Juan Marín en la Junta de Andalucía, «no supondrán un valor en las urnas, un mayor poder cualitativo», resumen.

De hecho, ni siquiera dan tal categoría a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, más próxima a Arrimadas, con el argumento de que los sondeos internos que manejan los populares sobre el Ayuntamiento de Madrid aseguran el bastón de mando al actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sin necesidad de depender de Ciudadanos.

Lo que sí aparece en el radar de los populares es el votante naranja en anteriores comicios, toda vez que Génova considera crucial hacerse con los votos que Ciudadanos pueda ser capaz de retener, ya que de alcanzar representación, tales papeletas serán «votos a la basura», advierten. Sin embargo, de ir al PP podrían decantar la balanza para que gobierne el partido de Feijóo en plazas importantes, sostienen.

Hasta el momento, todavía se barajaba en Génova la remota posibilidad de que Arrimadas terminara propiciando una fusión con el PP de cara a las próximas elecciones. En cambio, con el movimiento de Bal, los de Feijóo dan por hecho que Ciudadanos irá a las urnas el 28 de mayo con marca propia, y en caso de que el abogado del Estado se haga con las riendas del partido, en una posición más proclive al pacto con el PSOE. «Si gana Bal, Ciudadanos profundizará en su ambigüedad», pronostican las fuentes citadas.

«Batalla campal»

Entretanto, Arrimadas manifestó este lunes que presentará su candidatura para liderar el partido si su número dos no se aviene a negociar una lista de unidad cuyo objetivo último es «evitar una batalla campal» en la formación. De este modo, explicó que, en caso de que la lista de unidad prospere, podría incluso no encabezarla porque, aunque aún no está «definida», está dispuesta a dar protagonismo «a perfiles más desconocidos», recogió Ep.

Por su parte, Bal replicó que su candidatura para liderar el partido ya es de unidad, después de que Arrimadas desvelase que su objetivo es conformar una candidatura única que aúne diferentes perfiles, también nuevos, de cara a la Asamblea Extraordinaria de enero. Por tanto, Bal también ha propuesto a la presidenta naranja que se integre en su lista.

Ciudadanos celebrará sus primarias el 9 y 10 de enero y, según los documentos de la refundación, apostará por un modelo de bicefalia con una persona encargada exclusivamente de la Secretaría General para llevar las riendas del partido y otra distinta, el portavoz, que será su cartel electoral en las elecciones generales.