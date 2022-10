Moreno rescata a Juan Marín y le nombra presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía

Juanma Moreno no ha dejado tirado a quien fue su número 2 en la pasada legislatura y con quien, al menos de cara a la opinión pública, consiguió una estupenda relación. Tras el desastre electoral de Ciudadanos, Juan Marín, el ex vicepresidente de la Junta de Andalucía y ex líder de Cs en la comunidad, ni se quedará en el paro ni tendrá que buscarse la vida en será nombrado por el Gobierno andaluz del PP como nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES Andalucía), en sustitución del socialista Ángel Gallego, que ha venido ostentando esta responsabilidad durante los últimos diez años.

El nombramiento de Marín al frente del Consejo Económico y Social de Andalucía supondrá su vuelta a la política andaluza tras dejar la primera línea al abandonar el liderazgo regional de Cs la misma noche de las elecciones del pasado 19 de junio, que dejaron a la formación naranja fuera del Parlamento tras ser socio de gobierno del PP en la anterior legislatura.

La incorporación de Marín se suma a otros fichajes realizados por el Gobierno andaluz del PP en las filas de Cs desde su victoria por mayoría absoluta, entre los que figuran referentes como la ex consejera de Igualdad Rocío Ruiz como miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía, los ex portavoces parlamentarios Teresa Pardo y Sergio Romero como delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Málaga y responsable provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Cádiz, respectivamente.

La posibilidad de que Marín se integrase en la estructura de la Junta de Andalucía en la nueva legislatura ha sido una cuestión sobre la mesa desde el día después de las elecciones, ya que han sido constantes los mensajes de agradecimiento expreso del presidente, Juanma Moreno, a la lealtad de Cs como socio de gobierno en la anterior legislatura y, en especial, del que fuera su vicepresidente Juan Marín.

De hecho, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, no cerraba el pasado lunes la puerta a la posible incorporación de Marín durante una entrevista en Canal Sur Televisión en la que aseguró que el gobierno que preside Juanma Moreno tiene las «puertas abiertas» para incorporar «a los mejores, vengan de donde vengan».

El Consejo Económico y Social de Andalucía que presidirá Marín es un órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia socioeconómica y en él están representados los sindicatos CCOO y UGT, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CES), la economía social, los consumidores y usuarios, las corporaciones locales, las universidades y un grupo de expertos en las materias competencia del Consejo.