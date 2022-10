Juan Marín: «Tengo propuestas de trabajo de Juanma Moreno que estoy valorando»

Juan Marín, ex vicepresidente de la Junta de Andalucía y ex líder de Ciudadanos (Cs) en la comunidad, atiende a OKDIARIO en Sevilla y cuenta cómo es su nueva vida tras años en la primera línea política, en los que le ha tocado vivir una pandemia, el fin de 37 años de socialismo en la región y el auge y caída de su partido.

Pregunta.- Juan Marín, ¿cómo le presentamos ahora?

Respuesta.- Como Juan Marín. Yo creo que como un andaluz más con muchas ganas de hacer cosas por mi tierra, como siempre, muy comprometido con todo lo que tenga ver con poder ayudar en cualquier ámbito, desde mi experiencia, desde mis conocimientos y como un padre de dos hijos que ha recuperado la ilusión y que estoy recuperando nuevamente lo que era mi vida antes de asumir las responsabilidades que tenía estos últimos años. Estoy feliz, muy feliz y abierto a muchos proyectos porque yo soy un hombre muy inquieto. No soy capaz de quedarme sentado en el sofá y algo haré, pero de momento quiero disfrutar un poquito de un merecido descanso del guerrero.

P.- De momento, ¿no tiene claro su futuro?

R.- Yo sé que de mí ahora mismo habla todo el mundo, muchas veces me he sentido hasta un objeto deseado, es cierto. Te lo digo porque me han llamado de todos sitios. De todos sitios. Y lo agradezco porque en el fondo es un reconocimiento al trabajo y a tu posible valía y capacidad de poder llevar a cabo proyectos. Pero en este momento no. Algunos me dicen que ‘por qué no dices ya lo que vas a hacer’. Pues porque no lo sé, si lo supiera lo diría sin ningún problema.

Tengo varias posibilidades y lo que sí tengo clarísimo es que no me voy a mover de Andalucía y sobre todo voy a tratar de no moverme de Cádiz, Sevilla, Andalucía occidental… Porque para mí en este momento lo más importante son mis hijos y mi familia y eso va a ser el condicionante para lo que pueda decidir.

Ahora mismo tengo una cesantía por los años que he estado de servicio para los andaluces, puedo estar tranquilo en todos los sentidos. Y tengo un par de proyectos a nivel privado y empresarial, que me gustan, me atraen, porque están relacionados con lo que a mí me gusta hacer. Fundamentalmente están relacionados con la empresa, el comercio, el turismo, el deporte… Y también pues tengo alguna propuesta que también estoy valorando por parte del presidente de la Junta, que quiere seguir contando conmigo y yo, en este sentido pues le estoy agradecido, pero también le he trasladado que cualquier opción pasa por un cargo de responsabilidad en la gestión, y no en la política, porque yo ya en la política… El 19 de junio dije que la dejaba a un lado.

P.- Le noto orgulloso de tu trayectoria política, pero con cierto hastío, ¿Se arrepiente de algo?

R.- En absoluto, no me arrepiento de nada. No sé, seguramente habré cometido errores, como todo el mundo, y pido disculpas por ello pero estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho. Hemos demostrado que Andalucía podía ser otra cosa que no la de los ERE, que no la de los cursos formación, que no la del subsidio, que no la de la paguita, que no la de la obediencia o el dedazo.

Andalucía podía hacer muchísimas cosas que, evidentemente, en estos cuatro años hemos sido capaces de demostrar que era posible. Y yo hoy salgo a la calle y recibo ese reconocimiento y ese cariño de la gente donde esté. Acabo de desayunar con una compañera y un señor se ha parado y me ha dado la enhorabuena. ¿Enhorabuena?, le digo, ¡si hemos perdido las elecciones! Y dice, no, no, enhorabuena por el trabajo que ha hecho usted y por haberme devuelto la ilusión en mi tierra. Y digo, pues ya estoy pagado, no me hace falta nada. Esto no va de sueldos y de estas historias. Yo estoy muy orgulloso, y de todo el trabajo que ha hecho mi equipo.

Insisto, con los errores, con los aciertos… Y, cuando hablo de mi equipo, hablo de toda esa gente que durante todos estos años, especialmente los últimos 8 años que hemos estado en el Parlamento y en el Gobierno, pues han estado trabajando. Asesores, diputados, compañeros en definitiva, de Ciudadanos, que han permitido, que han hecho posible, que este cambio fuera posible en Andalucía. El PP no lo había hecho en 37 años y hasta que no llegó Ciudadanos no se pudo dar este cambio. Y a partir de ahí, no sé lo que vendrá. Supongo que estos años serán años de continuidad. Estos cuatro años porque la legislatura ya estaba practicante diseñada y marcada. Tanto en los tiempos legislativos como en los normativos. Todo estaba prácticamente en marcha. Lo acabamos de ver con este nuevo anuncio de reforma fiscal. Patrimonio, ya lo dije yo en el debate de televisión: que estaban previstas también otras actuaciones como la del canon del agua, porque ahora llegan fondos europeos que hay que ejecutar; que va a ser muy complicado de ejecutar y va a llegar un momento en el que se podía aliviar esa carga para los agricultores, para las familias.

Y la deflactación para el impuesto de las personas físicas ha venido provocada un poco también por la mala situación. La subida, especialmente de la inflación y del IPC, y yo creo que, en definitiva, ya estaba diseñado y se va a seguir haciendo pues, prácticamente, lo que en estos cuatro años de legislatura anterior, con una pandemia en medio, pues nos tocó poner en marcha.

Claro, todo ello es producto de cuatro años de trabajo que ahora van a ver sus frutos. Por eso me da un poco de tristeza no poder estar participando y poder recoger también esos frutos de tanto esfuerzo. Pero respondiendo a la pregunta, estoy súper feliz, orgulloso del trabajo hecho y espero, sencillamente, que las cosas les sigan yendo muy bien a Andalucía .

P.- Hablaba del buen trabajo que se ha hecho, del reconocimiento de la ciudadanía, pero hubo unos resultados en las elecciones que no avalaban esa satisfacción de los andaluces con el Gobierno…

R.- Del Gobierno no, hubo unos resultados malos para Ciudadanos.

P.- Bueno, pero al final ese Gobierno pertenecía también a Cs. ¿Qué ha podido pasar en Ciudadanos?

R.- Bueno, en Ciudadanos fundamentalmente lo que nos ha pasado en estos últimos años es que no hemos sido capaces de consolidar una estructura orgánica y poder trabajar bien la comunicación interna para que eso pudiera tener un resultado de cara al conjunto del territorio. Te hablo del conjunto de Andalucía, en otras comunidades autónomas también. Pero esa comunicación interna y esa organización interna no ha funcionado. No hemos tenido la implantación municipal y territorial necesaria para poder soportar la presión que suponen las grandes maquinarias cuando el PSOE o el PP se ponen a trabajar.

Nosotros no tenemos esas estructuras y eso se sufre. Eso, sumado a que veníamos de una situación de imagen y deterioro del partido después de los resultados electorales en Madrid, en Castilla y León, en Cataluña… Y también del fiasco de Murcia. Si lo sumas todo, es un cóctel que al final hace que la gente se haya refugiado en una marca más segura, como podía ser el PP, que formaba parte del Gobierno y que nosotros pues sencillamente no consiguiéramos representación.

Dicho lo cual, la continuidad y el resultado para los andaluces es el mismo, pues al final creo que también el resultado es positivo para los que hemos formado parte de esta etapa. Pero confío en que eso se pueda conseguir con la refundación, se pueda pensar en ello.

P.- Llegaron a culparle por los resultados personalmente y a decirle que había vendido la marca Ciudadanos a cambio de, ahora, en este momento, recolocarse con el PP, ¿qué tiene que decir al respecto?

R.- Bueno, entonces también habrá tenido la culpa Edmundo Bal en Madrid, o la habría tenido también Paco Igea o muchos otros. Es decir, ojalá la culpa fuera sólo mía, porque si la culpa es mía yo me quito y se arregla el problema. Pero el problema no es ese. Si ese fuera el problema, ese sería el menor de los problemas.

Yo lo que hago la noche electoral es asumir algo que creo que debería ser lo normal en política. Cuando hay un mal resultado, en este caso el candidato tiene que presentarse ante los afiliados y también ante los ciudadanos y decirles que el resultado es cero y que ‘yo me voy para casa y que venga otro que lo haga mejor que yo’. Seguramente lo hará. Pero claro, esto no depende de una persona. Sí es cierto que yo podía haber optado por seguir en la ejecutiva, por seguir en la permanente, no asumir nada y darle una patada para delante. Pero yo no soy persona de eso. Yo tengo un problema, y es que cuando digo las cosas las cumplo, y a lo mejor en política eso no es lo correcto.

En política hay que decir: ‘No os preocupéis que vamos a hacer el túnel que va a unir la S40 de Sevilla con la autovía de Huelva’. Bueno, pero no pasa nada, nos hemos gastado millones de euros en poner unas tuneladoras ahí, pero hemos cambiado de opinión 10 o 12 años después. O 40 mil cosas parecidas. Yo no soy así. Yo cuando me he comprometido con algo pues lo he cumplido siempre. Esa es la herencia que recibí de mi padre. Yo dije que si había un resultado de cero yo me iba. Y lo que me sorprendió es que hubiera gente que se sorprendiera porque yo el día 19 de junio a las diez de la noche dijera que me iba. ¡Si es lo que había dicho! ¿Es que no me creían? ¿Es que hay alguna vez en todos estos años que yo he estado al frente de este Gobierno, o de mi partido, en el que yo haya dicho algo que no haya cumplido?

¿Que el resto de los políticos sí lo hacen y les da igual? Pues mire usted, uno de los políticos que yo más admiro fue ministro de industria, el señor Piqué, no sé si lo recuerdan. Fue ministro de Industria, catalán, por supuesto, y militaba en el partido comunista de España y fue ministro con el Gobierno del PP de José María Aznar. Y fue uno de los mejores ministros de Industria que ha tenido este país. Da igual, si al final cundo tú estás al frente de cualquier responsabilidad la gente lo que quiere son buenos gestores que resuelvan los problemas. Da igual el color político y las siglas y la marca que uno lleve. A mí para ser liberal no me hace falta tener el carné de Ciudadanos.