El PP de Pablo Casado ultimaba el lanzamiento de una plataforma de personalidades de la sociedad civil para sumar fuerzas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Dentro de su estrategia de reunificación del centroderecha, este movimiento iba a suponer la consolidación de esa idea de «ensanchar el centro político» y que ahora abraza el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque de momento como una declaración de intenciones.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes populares, en el lanzamiento de esa plataforma venía trabajando el ex senador de Ciudadanos y asesor de la anterior vicesecretaría de Organización, Fran Hervías, cuyo etapa en Génova concluyó el pasado 3 de abril. Esta iniciativa, que se había gestado con especial sigilo, sin fugas de información, iba a tener como eje central la suma de conocidos defensores de la libertad y los valores constitucionales. «Había personas famosas de muy alto nivel», indican las fuentes citadas.

Además, pretendía recorrer diferentes puntos de España, recordando a la plataforma civil Movimiento Ciudadano que originó el salto de Ciudadanos a la política España y donde, precisamente, Fran Hervías fue uno de sus impulsores y principales artífices en el diseño y la trazabilidad.

«Había referentes del mundo del deporte, la cultura, la economía, líderes de opinión… y dirigentes y ex dirigentes de varios partidos políticos», detallan las fuentes populares consultadas.

30% de voto

Según los datos que se manejaban en Génova, durante todo un año se iba a visualizar que el PP era «el único partido que podía ganar a Sánchez, atrayendo el voto útil y asentando al PP entorno los 150 escaños», apuntan tales fuentes, situando a los populares en un 30% de voto (en las últimas generales fue un 21%).

Una estrategia, subrayan, que ya se vio en las elecciones de Madrid, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, integró a cargos relevantes de Cs en sus listas y en su gobierno, como el caso de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz. En estos comicios del 4 de mayo de 2021, el PP estuvo a sólo cuatro escaños de la mayoría absoluta y Ciudadanos desapareció de la Cámara de Vallecas. Algo que contrasta, sostienen tales fuentes, con lo ocurrido en las recientes elecciones de Castilla y León, donde lamentan que no se apostara por «visualizar esa reunificación del centroderecha». Aquí, contraponen con lo sucedido en Madrid, el PP perdió votos y Ciudadanos acabó sacando un solo procurador de los 12 que obtuvo en 2019.

Fran Hervías, ex secretario de Organización de Cs, fue fichado por el ex secretario general del PP Teodoro García Egea en marzo de 2021. «Cs se ha convertido en parte del problema y no de la solución. Se ha convertido en muleta del sanchismo», manifestó el ex senador naranja al darse de baja del partido de Inés Arrimadas. A partir de entonces, jugó un papel clave a la hora de mantener varios gobiernos del PP.

En Andalucía -donde está afiliado al PP de Sevilla- se implicó en que el grupo parlamentario de Cs no saltara por los aires y pusiese en riesgo el Gobierno de coalición de Juanma Moreno (PP), ahora gran apoyo de Feijóo con dos de sus hombres de confianza, los consejeros Elías Bendodo y Juan Bravo, en la nueva cúpula de Génova. El primero como coordinador general y el segundo como vicesecretario de Economía.

Murcia y Madrid

No obstante, el rol de Hervías, responsable de la expansión territorial de Ciudadanos con Albert Rivera, fue determinante para que fracasara la moción de censura que los naranjas y el PSOE presentaron el año pasado en la Región de Murcia y poner en aviso a Ayuso sobre la que se gestaba en Madrid.

Ahora falta por ver la estrategia que seguirá el equipo de Feijóo, que acaba de tomar las riendas del partido, y si dejará en un cajón la absorción de Cs en torno a la reunificación del centroderecha que venían consiguiendo los populares.