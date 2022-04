El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha estrenado este sábado en Sevilla como jefe de la oposición lanzando un mensaje a los votantes, a los suyos y al propio Ejecutivo de Pedro Sánchez: «España nos está esperando, somos el partido de las mayorías». Toda una declaración de intenciones sobre el nuevo PP que sale de este XX Congreso nacional de Sevilla tras la mayor crisis interna vivida por el partido.

«Lo bueno de la democracia no es poder elegir el Gobierno, es cambiar de gobierno, no es esperar por el turno de gobernar, no vamos a esperar a que el Gobierno caiga», ha subrayado el todavía presidente de la Xunta de Galicia en su primer discurso como nuevo líder de los populares tras los votos de 2.619 compromisarios (98,35%).

Feijóo ha tomado el relevo de Pablo Casado llamando al PP a trabajar desde el minuto uno con «responsabilidad, sosiego e ilusión». «No se trata simplemente de esperar por turno para gobernar. Que seguro va a llegar, pero no vamos a esperar, no vamos a esperar a que caiga el Gobierno por su ineficacia, se trata de demostrar a los españoles que no hay que resignarse, que hay otra manera de gobernar, que somos capaces de conseguir que depositen en nosotros sus esperanzas y certezas», ha subrayado Feijóo.

«No vamos a esperar a que los partido del Gobierno pierdan, ese es nuestro fin, nuestra meta, nuestra determinación», ha remarcado. Y «tenemos ganas de ganar», ha apostillado.

Tras ello, Feijóo ha dicho que el Ejecutivo tendrá «nuestro apoyo» para tomar las medidas que los españoles necesitan, para «cesar a los ministros que hacen oposición desde el Gobierno, para bajar impuestos a la energía o «para no depender de nada ni de nadie, de los que quieren dividir nuestro país», y para respetar que la política exterior «no es cosa de un hombre, sino de todos los españoles», ha dicho citando Ceuta y Melilla.

«Nos encontrarán»

«Para dejar de posponer las soluciones que urgen, nos encontrarán, estamos en la Constitución, el interés general, el sentido de Estado, ahí siempre nos localizarán. No nos moveremos de la Constitución, el sentido de Estado y el interés general», ha insistido. «Que bueno sería tener un jefe de la oposición en España que diga lo que acabamos de decir, que fácil sería poder entendernos, dialogar, construir y avanzar», ha añadido, indicando que respeta profundamente a los sindicatos Comisiones Obreras, USO y UGT, presentes en el cónclave del PP.

Sin embargo, acto seguido ha remarcado que «no se equivoquen, moderación no es tibieza, diálogo no es sometimiento, no nos van a intimidar ni con presiones, ni con descalificaciones ni con propaganda».

También en plena lucha con Vox y Cs por el electorado de centroderecha, Feijóo ha afirmado que «lo que nos distingue del resto de partidos es que sabemos gobernar, qué hacer con el poder, no mantenerlo a toda costa, desgastarse para que no se desgaste tu país. No vengo a insultar al presidente del Gobierno, sino a ganarle, pero que no insulte a la inteligencia de la mayoría de los españoles, que nos respete un poco», ha señalado.

«Mero rechazo»

«Pido que la Constitución la respete todo el mundo, es el pacto que hemos sellado para siempre», ha recalcado también. «No somos un partido de mera contestación, mero rechazo o mera consiga, somos un un partido de gobierno, y gobernar es hacer reformas y tender puentes con los que no piensan como tú», ha incidido.

«No somos un partido del ‘destruyámoslo todo’, somos el partido más constitucionalista de España, no somos antieuropeos y no somos un partido bisagra de aspiraciones pequeñas», ha manifestado en un cónclave al que no fueron invitados por cortesía como en veces anteriores los dirigentes de Cs y Vox.

Feijóo ha dado las gracias a la «dirección saliente de mi amigo Pablo Casado» y ha destacado que «tanto el presidente Aznar como el presidente Rajoy son mis referentes y mis ayudas imprescindibles». «Como me diría mi padre: a partir de hoy, te queda un día menos para ser presidente de España», ha remachado.