El Partido Popular arranca el próximo lunes su Convención Nacional con la intención de «ensanchar el PP a su izquierda y a su derecha» alrededor del proyecto que lidera Pablo Casado. Para ello, han fichado para su gran cita a antiguas caras conocidas de las formaciones que se encuadran a ambos lados del espectro político.

Estos son, el ex portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, y el ex presidente de Vox, Alejo Vidal Cuadras. Ambos participarán en la convención en un intento de atraer a personas a las que nunca antes les habían seducido los populares, pero que ahora sí quieren contribuir al proyecto de Casado que busca «marcar la alternativa al Gobierno de España», tal y como han afirmado fuentes de la formación.

Según estas mismas fuentes no estará presente el ex presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, después de meses de rumores sobre su posible incorporación al PP de Casado.

Por el contrario, sí participarán los ex presidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy quienes, sin embargo, no coincidirán en espacio y tiempo. El primero intervendrá en un coloquio el jueves en Sevilla mientras que el primero hará lo propio tres días antes, el lunes, en Santiago de Compostela.

Los presidentes autonómicos del Partido Popular también tendrán un papel destacado con intervenciones durante la semana en las ciudades en las que se celebre la convención, es decir, el lunes participará el presidente gallego, Alberto Nuñez Feijóo, el martes lo hará el castellano leonés, Alfonso Fernández Mañueco, el miércoles en Madrid lo hará un «equivalente» a Isabel Díaz Ayuso -porque la presidenta madrileña estará en EEUU-, el jueves en Sevilla intervendrá Juanma Moreno y el viernes desde Cartagena, Fernando López Miras.

Ya el sábado desde Valencia intervendrán todos los presidentes autonómicos del PP, esta vez sí, con la presencia de la presidenta madrileña que ha acortado su viaje a Estados Unidos para poder estar presente en la Convención.

En el plano internacional, la gran cita de los populares también va a contar con la presencia del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, del ex presidente de Francia Nicolás Sarkozy, el canciller de Austria, Sebastian Kurtz, el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario, Margaritis Schinás, el ex secretario general de la OTAN y ex primer ministro de Dinamarca, Anders Fogh Rasmussen, o el presidente del PPE, ex primer ministro de Polonia y del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Asimismo, estarán los ex presidentes de México y Colombia, Felipe Calderón y Andrés Pastrana, respectivamente, y el ex primer ministro de Portugal y ex presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.

Tal y como han avanzado fuentes del PP esta Convención va a suponer «la mayor convocatoria lanzada en la historia reciente del partido con la participación de la sociedad civil».

«Todo el partido, con sus presidentes regionales y provinciales a la cabeza, se volcará en esa semana y fortalecerá una alternativa moderada y reformista que recupere la fortaleza institucional, la propiedad económica y la libertad e igualdad que ha deteriorado la coalición PSOE-Podemos», apostillan.