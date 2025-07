Los policías nacionales y los guardias civiles han estallado contra la falta de previsión del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ante las revueltas en Torre Pacheco (Murcia) por la salvaje paliza a un anciano del pueblo. A ojos de estas entidades, el estallido de la violencia era «perfectamente previsible» y advierte que los agentes no pueden hacer frente a esos disturbios «con medios demasiado ajustados y sin refuerzo».

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (ICG) ha defendido la necesidad de reforzar las plantillas de la Benemérita de forma permanente en el municipio para proteger a sus habitantes. Daniel Fernández, portavoz de IGC, ha asegurado que los enfrentamientos entre ambos grupos «evidencian la necesidad urgente de dotar de más recursos humanos y operativos a las unidades desplegadas en la zona».

«Los guardias civiles necesitamos también protección institucional, medios adecuados y respaldo público firme. Sin ello, no hay seguridad ni Estado de Derecho», ha advertido Fernández.

«La presencia de más guardias civiles en municipios como Torre Pacheco no es solo una cuestión de seguridad, es una garantía de convivencia. La presión que soportan nuestras compañeras y compañeros cuando hay disturbios como los vividos este fin de semana es enorme, y no puede asumirse con medios demasiado ajustados y sin refuerzo», subraya el representante de la Benemérita.

Se trata de una petición que va en la línea de lo que había asegurado el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, que advirtió que ya habría un aumento del despliegue de agentes, pero que aseguró que no sabía «si sería suficiente». «Quiero saber cuántas patrullas estarán realmente disponibles en nuestras calles y carreteras», aseguró, para añadir: «Desde el Ayuntamiento estamos haciendo todos los esfuerzos posibles con nuestra Policía Local, pero necesitamos también el compromiso firme del Gobierno central».

Disturbio «perfectamente previsible»

El sindicato de Policía Nacional JUPOL ha denunciado «despliegue por parte de Interior, mejor dicho la falta del mismo, cuando era perfectamente previsible una noche de disturbios, deja muy claro en manos de quién estamos».

A ojos de esta institución, a los dirigentes de la cartera de Marlaska «les importan muy poco la seguridad, los vecinos de la localidad, e incluso la integración de personas extranjeras». «Solo les importa la política y desviar la atención del foco mediático», afean desde JUPOL.

El sindicato transmite a su vez la «solidaridad y apoyo con los vecinos de la localidad, con su Policía Local y con los guardias civiles». Y es que, en su opinión, estos agentes «hicieron lo que buenamente pudieron» con los medios con los que contaban.

Precisamente a este reconocimiento se une el portavoz de IGC: «Los guardias civiles actuaron con responsabilidad y con firmeza, y es de justicia que se les reconozca públicamente su labor. Agradecemos el respaldo institucional del alcalde, porque cuando hay violencia en la calle, quien defiende a los ciudadanos somos los guardias civiles, sin distinción de origen ni condición».

Condenas a las «llamadas de violencia»

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha agradecido el trabajo de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A su vez, ha asegurado que «no se pueden tolerar las llamadas a la violencia que estamos viendo de unos y de otros». «Los responsables de las agresiones responderán ante la justicia y el peso de la ley tendrá que caer sobre ellos», ha sentenciado este domingo.

Por su parte, la ex ministra de Igualdad y futura candidata de Podemos para las próximas elecciones generales, Irene Montero, se ha olvidado de los agentes y ha acusado a los vecinos de Torre Pacheco de «racistas». «El racismo no es una opinión, es odio; y el odio cuando se normaliza, cuando no se frena, termina en esta violencia insoportable que estamos viendo estos días en Torre Pacheco. Son cacerías contra sus propios vecinos por su color de piel, por no ser blancos», ha manifestado a través de un vídeo publicado en las redes sociales.

Todo ello llega después de que todos los vecinos de este municipio murciano se echaran a las calles para protestar contra los episodios de violencia desatados en los últimos días. Y es que el pasado 9 de julio un hombre de 68 años de Torre Pacheco, Domingo Tomás, fue víctima de una paliza a manos de «varios individuos, posiblemente marroquíes», según consta en la denuncia.

Este sábado se produjo una nueva jornada de violencia entre «dos bandos» tras «la concentración que se inició sobre las 22:00 horas», tal y como ha informado la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara. Como consecuencia de este incidente, hubo cinco heridos y se produjo una detención, pero las autoridades han asegurado que podría haber más.