Los policías dudan de su futuro en Cataluña tras reunirse con Marlaska: «También nos negó la amnistía»

Las explicaciones de Fernando Grande-Marlaska no templan las críticas y el temor de los policías sobre su permanencia en Cataluña tras el acuerdo entre el Gobierno y Junts para la cesión de las competencias en inmigración. El ministro del Interior ha rechazado este lunes en el Consejo de la Policía que se vayan a transferir competencias en Extranjería en favor de los Mossos d’Esquadra, según informan fuentes policiales a OKDIARIO.

Ante los sindicatos representativos de los policías, Marlaska ha tratado de zanjar las críticas del colectivo tras conocerse el pacto con los separatistas. Cabe recordar que la intención de Junts es convertir a los Mossos en la «Policía integral» de Cataluña, vaciando progresivamente de competencias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Marlaska ha despachado la cuestión en pocos minutos, pese a la evidente preocupación que genera a los policías. En el orden del día del encuentro figuraba una batería de asuntos de lo más diverso, en los que se ha detenido el ministro, como el «incremento» del presupuesto, el «aumento de la presencia de la mujer» en la Policía o el nuevo plan para adquirir nuevos vehículos y aeronaves.

Las explicaciones no convencen a los agentes. «También nos dijo que la amnistía no cabía en el ordenamiento constitucional», ironizan tras escuchar a Marlaska. La reunión se ha desarrollado en un formato cómodo para él, ya que en este foro no suelen producirse debates y los sindicatos se limitan a exponer sus reivindicaciones.

«Desmantelamiento»

El pacto con Junts ha generado el rechazo de los sindicatos policiales, que advierten que supone un paso más en «el desmantelamiento» de la Policía Nacional en Cataluña.

Desde Jupol, sindicato mayoritario, se recuerda que el traspaso se realizaría «sin atender en ningún caso a criterios técnico y/o operativos y basándose solamente en objetivos políticos y partidistas».

«Es un nuevo paso para consumar la salida de la Policía Nacional de Cataluña, a la que pretenden convertir en un cuerpo policial sin funciones en el territorio catalán», advierten. En su consideración, «supone la expulsión de la Policía de este territorio, tal y como han hecho con la Guardia Civil en Navarra».

A falta de que se concreten los detalles del pacto, desde Junts no se niega que su intención es que Cataluña pueda decidir sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular que sean multirreincidentes. «Tenemos que mirar en qué condiciones a estas personas se las puede echar», ha admitido el secretario general de Junts, Jordi Turull. Otro de sus objetivos es controlar los flujos migratorios que llegan a la comunidad autónoma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado de restar importancia al acuerdo, asegurando que «la lucha contra la migración irregular es competencia del Estado en su conjunto» y que «todo lo que tiene que ver con el control de fronteras está residenciado en el Estado». Con ello, ha negado que este traspaso de competencias pueda afectar a las funciones de la Policía Nacional en Cataluña. Sánchez ha señalado que las competencias que podría asumir son las establecidas en su Estatuto de Autonomía, como la «ordenación de la inmigración, la autorización inicial del empleo y las políticas de integración social».

No obstante, desde Junts se mantienen firmes en sus objetivos. Turull ha reiterado este lunes que el pacto con el PSOE, por el que su partido votó a favor de los primeros decretos del Gobierno en la legislatura, incluye que la Generalitat tendrá competencias «integrales» sobre inmigración. En respuesta a Sánchez, el dirigente separatista ha ironizado: «También dijo que la ley de amnistía era inconstitucional».