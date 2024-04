Polémica en la TV de Canarias al confundir el presentador del programa Conecta Canarias, Ibán Padrón, el género de la activista Emma Colao, persona trans, conocida activista LGTBIQ+ en Canarias y presidenta del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Ha ocurrido este fin de semana.

En un principio, el presentador da paso a la llamada para abordar que cuatro de cada 10 trabajadores en Canarias tienen problemas de salud mental, debido a su situación laboral. Entonces, al ver reflejada su cara en la videollamada en la gran pantalla del plató, pensó que Emma Colao, que en el pasado respondía al nombre de Kevin Colao, ex militante del Partido Popular, era un hombre y que se habían confundido de invitado en la conexión.

«Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad?», le ha preguntado Ibán Padrón a la invitada. Entonces, Emma Colao le ha explicado que no se había equivocado, que era ella la persona indicada con la que tenían que hablar. Ibán Padrón no ha sabido muy bien qué decir y ha intentado solucionar la situación en pleno directo frente a sus telespectadores, recurriendo al equipo de producción para «reanudar la llamada programada» dentro de una de las situaciones polémicas que ha provocado la ley de la ex ministra de Igualdad, Irene Montero.

La conversación se ha desarrollado como se transcribe a continuación, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta información:

– Muy buenas tardes. Saluda Colao.

– Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad?, ¿compañeros? –pregunta Padrón acto seguido con cara de desconcierto–.

-No, no, hablamos de mí –aclara enseguida la situación Colo, algo ofendida–.

-Hemos tenido una equivocación con la videollamada y enseguida retomamos la llamada que teníamos prevista –intenta solucionar el presentador confundido–.

-Bueno, evidentemente, no me sale fingir y lo que ha ocurrido es que aquí se han equivocado de género y, sinceramente, me parece tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la emisión –concluye Emma Colao enfadada cuando parecía que se iba a retomar la conversación–.

Las dos ocasiones, para menor duda. pic.twitter.com/CuJfJhVOBv — Emma Colao 🏳️‍🌈⚧🇮🇨 (@ColaoEmma) April 5, 2024

El presentador Iban Padrón, que ha negado que la confusión se debiera a cualquier problema de identificación, ha insistido en que se ha tratado de un problema técnico con la conexión.

Ante la polémica, el presentador ha explicado que «en el plató tenemos una señal y no la estaba viendo en el plató [dando a entender que se había producido un fallo técnico]. Que quede bien claro. Yo sí le conozco, perfectamente. Sé con quién hablo y no ha habido ninguna confusión de ese tipo. Sí, me gustaría aclararlo para que se quede usted totalmente tranquila en ese caso. ¿De acuerdo?», insistió Padrón.