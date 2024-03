Daniel Gallardo, vicepresidenta de Trans No Normativos: «Soy lesbiana y entro al baño con mi novia»

Daniel Gallardo es la vicepresidenta de la Asociación Trans No Normativos (TNN), una organización que nace para «dar voz» a los hombres que, pese a ser heterosexuales, no cambiar su forma de vida, su cuerpo ni su identidad, dicen sentirse «mujeres en derechos». OKDIARIO Andalucía ha hablado con ella sobre las facilidades que les ha dado la Ley Trans.

«Yo soy una mujer, pero sobre todo, me gusta denominarme una mujer en derechos. Hoy en día, los derechos de las mujeres están muy consolidados y yo creo que a lo que debemos a aspirar todos es a tener esas oportunidades y esos derechos que claramente cuando era un hombre heterosexual no los tenía», explica la vicepresidenta Daniel, que asegura que ahora ella es «una mujer lesbiana». «Yo soy una mujer a la que le gustan las mujeres y no debe de haber ningún problema, porque la Ley me lo permite», expone.

«El problema es que no somos iguales ante la Ley. A mí me gusta siempre hacer referencia al artículo 14 de la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la Ley sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de sexo, raza o condición social. La realidad es otra. Nosotros creemos que de alguna forma el feminismo tradicional lo ha invadido todo, y la Justicia claramente ha sido una de ellas. Por lo tanto, no somos iguales en derechos. Si tú me dices a mí que yo como mujer ahora voy a tener más derechos, es porque había una parte de la sociedad que no tenía esos derechos», continúa Daniel Gallardo.

Funcionarios públicos

La Asociación Trans No Normativos (TNN) está fundamentalmente compuesta por militares, policías y más funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Nosotros somos funcionarios públicos. Yo soy Policía Nacional, hay militares, hay agentes de aduanas… Y nosotros ya sabíamos la realidad, que es que en este país no se respetan ciertos derechos constitucionales que todos debemos de respetar», explica Gallardo.

«Denunciamos que hay muchas personas que entran en estos cuerpos y que realmente no están preparados. Porque no se premia la preparación para entrar en estos cuerpos, sino que se premia lo que tú seas, si eres hombre o eres mujer», argumenta la vicepresidenta de la Asociación.

«Por ejemplo, para las pruebas de bomberos, las pruebas son claramente distintas entre hombres y mujeres. Pero cuando el ciudadano se encuentra en una situación, no quiere que sea un hombre o una mujer quien lo salve. La cuestión es que quien esté desempeñando esa labor, pueda hacerlo. Y esa es la situación que denunciamos», esgrime Gallardo.

«Yo quiero percibirme mujer. ¿Que la mujer ahora tiene más derechos? Pues, si es así, es porque se han restado derechos a otra parte de la población», continúa la vicepresidenta de TNN, que cuenta a OKDIARIO Andalucía, que ya han puesto denuncias: «Nosotros hemos puesto una denuncia a una asociación LGTBI y solicitamos financiarnos para empezar a poner demandas».

«Si pones en duda que yo soy mujer, estarías cometiendo un delito de odio, y además penado con hasta 150.000 euros», recuerda Gallardo, que admite que, si quisiera, «yo podría entrar con mi novia al mismo baño, de la mano. Por supuesto».

«Si yo agrediera ahora a mi novia, no sería violencia de género. Y no entraría ella como víctima de violencia de género», cuenta Gallardo, que lamenta que «creemos que se ha politizado todo. Hasta la Justicia. Lo ha invadido todo el feminismo radical, que va en contra de sus propias políticas».