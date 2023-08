Podemos se acerca a la quiebra. El partido fundado por Pablo Iglesias, como desvela OKDIARIO, ha presentado unas cuentas anuales con pérdidas. En concreto, 388.735 euros de números rojos como resultado del último ejercicio económico. La formación ahora encabezada por Ione Belarra sufre una bajada de ingresos de 14,2 millones a 11,7 y, aunque reducen los gastos de 12,5 millones a 11,5, los últimos batacazos electorales provocan la entrada en riesgo de colapso.

En el ejercicio anterior, Podemos logró remontar ligeramente y esquivar los números rojos para obtener 438.558 euros en positivo en 2021, según su contabilidad oficial. Sin embargo, su cuenta de resultados de ingresos y gastos a 31 de diciembre de 2022 deja una situación crítica con 388.735 euros en negativo. A cierre de 2023 el panorama aún será más delicado tras las sendas debacles en las urnas del 28M y el 23J.

Podemos ha gastado más de lo que ha ingresado y, además, los malos resultados en las últimas elecciones autonómicas, municipales y generales de los últimos meses empujan a los morados a un futuro aún más negro. Como avanzó OKDIARIO, se ha impulsado un plan para cerrar varias sedes por toda España para evitar desangrarse por completo. Además, este lunes se ha confirmado también la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ante el «nuevo escenario» que se abre. Podemos se queda con sólo cinco diputados en el Congreso y se preparan para dar la batalla interna a Yolanda Díaz (líder de la coalición de Sumar) para evitar su desaparición.

Los dirigentes de Podemos no quieren ni oír hablar de desmontar la estructura del partido. Liquidar la formación para facilitar el crecimiento de Sumar no está en los planes morados. Belarra y sus colaboradores ya han dejado claro que quieren tener la misma «autonomía» que Compromís, Más Madrid, Izquierda Unida, etc. en la coalición de la ministra de Trabajo. Del mismo modo, los próximos comicios europeos podría ser la vuelta de la papeleta de Podemos que incluso aspira a una coalición o un acuerdo de colaboración con fuerzas independentistas como ERC, Bildu y BNG.

Balance

Podemos, que según dice, «continúa con su compromiso de independencia económica, no financiándose con créditos bancarios», mantiene activos por 19 millones de euros. Hace un año esta cifra era ligeramente superior (21 millones). Por otra parte, el patrimonio neto pasa de 20,2 millones a 18,4. Completa en balance los pasivos (deudas y obligaciones) que pasan de 732.000 euros a 639.000 euros. En su mayor parte son deudas con administraciones públicas y con acreedores varios.

Llama la atención la bajada de los ingresos de donaciones de cargos públicos, por cuotas de afiliados y por subvenciones anuales para gastos de funcionamiento. Por el contrario, se han puesto firmes y han crecido significativamente las aportaciones de grupos parlamentarios institucionales de 269.000 euros a cuatro millones.

El desglose es el siguiente: subvenciones para el funcionamiento de partido político del Ministerio del Interior, 4,1 millones; para gastos de seguridad también de Interior, 214.000 euros; de la Generalitat Valenciana para gastos de funcionamiento, 102.000 euros; del Gobierno Vasco para gastos de funcionamiento, 289.000 euros; y del Gobierno de Castilla y León para gastos electorales 38.000 euros.

Nóminas

A la hora de ajustar los gastos bajan los pagos de nóminas a personal de 7,7 millones a 6,1. No obstante, crecen los pagos a servicios exteriores (empresas que se encargan de logística, eventos, marketing, publicidad, etc.) de 4,5 millones a 5,1.

El rato financiero de liquidez general pasa de 22,2 a 21,3. Podemos, por tanto, ve perjudicada su salud financiera. Si se acerca al 0 estaría en una situación muy comprometida desde el punto de vista financiero.

ERE

El ERE supondrá el despido de 45 trabajadores. En particular de nueve centros territoriales que serán cerrados (cinco en Aragón, siete en Asturias, ocho en Baleares, seis en Canarias, cuatro en Castilla-La Mancha, uno en Cantabria, tres en Galicia, cuatro en Madrid y siete en la Comunidad Valenciana). Podemos dispone igualmente de 61 empleados a nivel estatal, el 57,55% del total de su plantilla, que también sufrirán una importante reducción.

El partido abre ahora un proceso de negociación que pilotará la Secretaría de Organización dirigida por la diputada electa Lilith Vestrynge. «La Organización queda a disposición de las compañeras y los compañeros con la convicción de que entre todas seremos capaces de encontrar las mejores soluciones para impulsar de nuevo a nuestra organización, a nivel autonómico y estatal, con la certeza de que seguir conquistando derechos es posible», expresa Podemos en su carta a los trabajadores.