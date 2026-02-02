Podemos exige acabar con los centros de inmigrantes para apoyar el traspaso de la inmigración a Cataluña

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha subrayado este lunes que su formación exigirá el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la derogación de la Ley de Extranjería como condición para apoyar el traspaso de competencias migratorias a Cataluña, además de reclamar medidas adicionales de «protección y derechos» para los inmigrantes que serán legalizados tras el decretazo impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado lunes 26 de enero.

Fernández ha explicado durante una rueda de prensa que estas reivindicaciones forman parte de la «hoja de ruta de Podemos» para garantizar que cualquier delegación de competencias en materia de inmigración se haga con criterios de igualdad y sin «sesgos racistas».

«Nosotros seguiremos peleando para que personas vulnerables y migrantes puedan tener más derechos», asegura, estimando que la regularización extraordinaria de inmigrantes sin papeles beneficiará a entre «500.000 y 800.000» personas.

Respecto a la cuestión de si apoyarán el traspaso de competencias migratorias a Cataluña, el coportavoz de Podemos ha desgranado que primero tiene que «completarse esta regularización» que estima en primavera, dado que su partido avisó que para hablar de delegaciones competenciales primero la gente tenía que tener «papeles».

Luego, Fernández ha defendido que Podemos apoyará «siempre» el autogobierno, pero demanda que cualquier texto normativo sobre traspaso de competencias de inmigración eliminen cualquier «sesgo racista», al recordar que tumbaron con su voto en contra la proposición de ley de Junts y PSOE que incluía, bajo su opinión, «elementos racistas» sobre todo en su exposición de motivos.

Sólo con estas garantías, el partido morado asegura que respaldará plenamente el traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña, alineándose con su defensa del autogobierno regional pero bajo principios de igualdad y derechos humanos.

Por último, el coportavoz de Podemos ha reivindicado que el empuje del partido ha logrado «arrancar» esta regularización extraordinaria de inmigrantes al Gobierno y ha ensalzado que se trata de la «principal iniciativa social de la legislatura».

Al hilo, ha defendido que esto demuestra que la estrategia de Podemos es la «correcta» y que hay que tener «voluntad política» de cara a conseguir avances sociales.

Defienden a Irene Montero

Pablo Fernández también ha defendido las palabras de la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, quien durante un mitin en Zaragoza se refirió de forma irónica a la llamada «teoría del reemplazo». Montero dijo que «ojalá se pueda barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante», comentario que Fernández aclaró fue una «ironía» sobre un «bulo racista y xenófobo», que, según él, está siendo difundido por Vox y asumido en parte por el Partido Popular.