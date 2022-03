El lío en la coalición parece servido. Y éste puede tensar más que nunca las costuras de la relación entre los socios de Gobierno. La razón es el cambio de posición de Pedro Sánchez, pasando en menos de 24 horas de aceptar la exigencia de Podemos de no enviar armas a Ucrania a anunciar el envío admitiendo que ha influido en ello la presión mediática y de la oposición. Nada más conocerse su anuncio han empezado las primeras reacciones desde la organización morada. Y van en la línea de disparar contra el líder del PSOE: «Un presidente que modula su posición internacional en función de la presión mediática no está preparado para tareas de responsabilidad». Los morados echan de menos «la audacia» de José Luis Rodríguez Zapatero «en política exterior». Cabe recordar que la primera decisión que tomó el ex presidente socialista fue retirar las tropas de Irak en claro desafío a Estados Unidos.

Aunque los principales dirigentes de Podemos eran conscientes desde este martes de que habría anuncio de Sánchez, sin conocer todo el detalle, el envió de armas a Ucrania ha caído como un jarro de agua fría en la organización que lidera Ione Belarra. La secretaria general de Podemos ha tenido una breve acalorada conversación con Irene Montero en su escaño, sin aplauso alguno al presidente, mientras el resto de compañeros del gabinete sí le aplaudían. Era pura interpretación. Sus móviles a partir de ese momento empezaban a echar humo. Eran cuadros del partido que, esos sí sorprendidos, no sabían nada porque ni Belarra ni Montero lo habían transmitido, pensando que lo podrían parar. Porque hasta esta mañana las dirigentes moradas intentaron paralizar el anuncio solemne de Sánchez en el Congreso. Le habían pedido que se esperase unos días y que lo hiciera de forma más discreta.

Pero Pedro Sánchez «no podía esperar más», aseguran en su entorno. De ahí que haya roto unilateralmente el acuerdo que alcanzó el viernes con Yolanda Díaz de no enviar armas, a cambio de que nadie contradijera la postura oficial del Ejecutivo ni pusiera en cuestión el papel de España en la OTAN. Más o menos los podemitas han ido cumpliendo. De ahí que el enfado sea superior, por lo difícil de justificar ante los suyos. La presión mediática, de la oposición, de algunos de sus socios, de Europa y de miembros socialistas del Gobierno acorralaron a un Sánchez que cambió de opinión en menos de 24 horas. El lunes había prometido en TVE que España no mandaría armas a Ucrania.

Consejo Ciudadano

Que habría anuncio en la comparecencia del presidente de este miércoles Podemos lo sabía desde minutos antes del Consejo de Ministros del martes. A media reunión Podemos sorprendía con la convocatoria de su Consejo Ciudadano, el máximo órgano entre congresos, para el 11 de marzo con en análisis de la situación en Ucrania como principal punto del día. El desmarque de Sánchez al acuerdo que alcanzó con sus socios no ha sentado nada bien a los de Ione Belarra, que no dejarán pasar la oportunidad para seguir marcando perfil propio y distanciándose de los socialistas.

Las consecuencias de este giro del presidente en una cuestión tan sensible todavía está por ver. El Consejo Ciudadano podemita del viernes 11 será clave para comprobar si hay un cambio en la política de alianzas. De momento, este miércoles, en su intervención en el pleno, la portavoz del PP Cuca Gamarra ha tendido la mano al PSOE si se quedan solos en la defensa de la nueva postura de España. «Si sus socios le fallan no se preocupe: cuenta con nuestro apoyo en esto. Pero no le falle ni al pueblo de Ucrania ni a España.» ha dicho la coordinadora popular.