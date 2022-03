La posición de España ante la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas genera desconfianza y malestar entre los socios comunitarios en la UE. Así se lo han trasladado, de manera informal, a distintos miembros del Ejecutivo, según ha podido saber OKDIARIO. El rechazo a la tibieza de la coalición socialcomunista viene por parte de algunos países miembros y de la propia Comisión Europea. De ahí, aseguran fuentes comunitarias, el mensaje en español durante el pleno de este martes del máximo responsable de la diplomacia europea Josep Borrell. Entre los estados miembros de la Unión Europea hay «malestar» con España por el «bajo perfil» que, el Gobierno, ha adoptado respecto a la invasión militar de Rusia en Ucrania. Una posición que, sin embargo, podría cambiar de forma inminente.

La negativa de Moncloa a mandar por ahora armas ofensivas para que las tropas ucranianas puedan defenderse, escudándose en la aportación al fondo común europeo por las exigencias de Podemos, es una de las cuestiones que ha generado recelos en Bruselas. También las posiciones expresadas públicamente por parte de algunos dirigentes de Unidas Podemos, culpabilizando a la OTAN del inicio de la escalada de violencia, preocupan en la UE y entre los socios de la Alianza Atlántica. Tanto, que Joe Biden, este lunes, volvió a dejar fuera a Pedro Sánchez de una reunión al más alto nivel con los representantes de las principales potencias mundiales y los estados europeos con mayor incidencia del conflicto.

Esa incomodidad que algunos estados vecinos han hecho llegar al Gobierno, por su papel en la crisis, existe también en el seno del gabinete Sánchez. Sin ir más lejos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, está ciertamente molesta por la imposibilidad de poder proveer de armas al Ejército ucraniano. Robles antes de ayer tuvo que poner voz, a petición de Sánchez, desde Líbano, al anuncio de que España enviaría más tropas a la zona fronteriza para controlar el territorio OTAN.

Un anuncio que se quedaba muy lejos de lo que ella defiende y cree que debería haber hecho el Ejecutivo del que forma parte si no tuviera que lidiar con sus socios de Podemos. A fin de cuentas Robles es la que, de forma periódica, se ve las caras con el resto de ministros de Defensa del mundo. Y la anfitriona de la cumbre de la OTAN de este año.

Discurso de Borrell

«Nos acordaremos de aquellos que en este momento no estén de nuestro lado», aseguró este martes el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. El ex ministro socialista dio su apoyo públicamente a Ucrania frente a la invasión de Rusia en el pleno del Parlamento Europeo, en un discurso fuertemente aplaudido por todos los eurodiputados, pronunciado parcialmente en español y con mensajes dirigidos a la coalición que lidera Pedro Sánchez.

«Nadie puede mirar de lado. Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor», afirmó Borrell, que con su intervención, dejó en evidencia al Gobierno de Sánchez por ser uno de los pocos gabinetes europeos que se ha mostrado en contra de enviar material letal a las fuerzas ucranianas para hacer frente a la invasión rusa.

Sánchez pide opinión

Sánchez ha empleado las últimas horas en hablar con varios expertos y ex mandatarios para conocer su opinión respecto a cómo debería actuar España ante este conflicto bélico a las puertas de Europa. El sábado el presidente llamó a sus cuatro antecesores en La Moncloa y, posteriormente, al ex secretario general de la OTAN y ex jefe de la diplomacia europea Javier Solana y al ex vicepresidente de la Comisión Europea Joaquin Solana. Sánchez también ha hablado con el líder de la oposición, Pablo Casado, y varios expertos en conflictos bélicos, mientras que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha escuchado la opinión de los grupos parlamentarios.

El jefe del Ejecutivo no sabe muy bien cómo actuar en esta cuestión, entre otras cosas por las múltiples discrepancias que hay en el seno del Gobierno, que le obliga a realizar equilibrios para no tener una crisis con Podemos. De ahí que, según fuentes de su entorno, «quiera escuchar mucho a los que han vivido situaciones similares». Fuentes cercanas a Sánchez apuntaron ya de madrugada a OKDIARIO que, en su comparecencia ante el Congreso de este miércoles, el presidente hará algún anuncio relativo a nuevas medidas para ayudar a Ucrania, sin concretar de qué se trataría.

Básicamente, con los contactos que ha mantenido, busca corresponsabilidad en las decisiones que adopte. Este miércoles, en el pleno del Congreso, exigirá «unidad» a todos los partidos políticos y reclamará al PP que apoye también las medidas económicas «que se vea obligado a aprobar por culpa de los efectos de la guerra».